Два гравці "Динамо" підхопили коронавірус і пропустять матч Ліги чемпіонів

В Україні продовжує поширюватися коронавірус. Так він не обійшов навіть гравців Динамо Київ, голкіпера Георгія Бущана і захисника Віталія Миколенко, які отримали позитивний тест на COVID-19 перед матчем 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша".

Про це повідомили в Фейсбуці-групі Український спорт.

Таким чином, делегація "Динамо" поїде до Угорщини в неповному складі. Бущан і Миколенко точно не зможуть допомогти киянам у цій сутичці.

Користувачі мережі відреагували на це по різному.

Деякі були незадоволені, інші ж пояснювали це поганим імуннітетом самих гравців.

Варто нагадати, що раніше Динамо в рамках матчу 7-го туру чемпіонату України з футболу приймала Олександрію - деталі.

Також, 20 жовтня, на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві пройшов матч Динамо - Ювентус, на якому глядачі активно ігнорували заходи безпеки в пандемію коронавірусу COVID-19.