Марченко показав, як можна розважити себе вдома на карантині (Відео)

Український тенісист Ілля Марченко записав черговий гумористичний ролик. На цей раз спортсмен запропонував свої варіанти, як розважити себе під час літніх канікул. У цьому йому знову допомогла гра «Star Wars Jedi: Fallen Order».