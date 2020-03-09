Скачать
П'ятниця, 13.03.2020

Фінал чотирьох: яскраве промо за Кубок (Відео)

Вже зовсім скоро в Южному відбудеться довгоочікувана подія — Фінал чотирьох Кубка України. 14 та 15 березня за трофей боротимуться його діючий володар Дніпро, господар Фіналу чотирьох чемпіон України Хімік, учасник плей-оф Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет та БК Одеса. Півфінали 14 березня 14:00 Одеса – Дніпро 17:00 Хімік – Київ-Баскет 15 березня 14:00 ФІНАЛ До вашої уваги ефектне промо-відео Фіналу чотирьох, матчі якого транслюватимуть відразу два телеканали:
ФБУ
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Баскетбол, Суперлига, ФБУ, Новини спорту.
16:51 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся