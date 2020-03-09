Фінал чотирьох: яскраве промо за Кубок (Відео)

Вже зовсім скоро в Южному відбудеться довгоочікувана подія — Фінал чотирьох Кубка України. 14 та 15 березня за трофей боротимуться його діючий володар Дніпро, господар Фіналу чотирьох чемпіон України Хімік, учасник плей-оф Кубка Європи ФІБА Київ-Баскет та БК Одеса. Півфінали 14 березня 14:00 Одеса – Дніпро 17:00 Хімік – Київ-Баскет 15 березня 14:00 ФІНАЛ До вашої уваги ефектне промо-відео Фіналу чотирьох, матчі якого транслюватимуть відразу два телеканали: