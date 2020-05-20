Усик і Полякова влаштували запальний танець (Відео)

У соцмережах опубліковано відео запального танцю Олександра Усика та Ольги Полякової. Український боксер недавно потрапив в базу Миротворець і потрапив у скандал після зйомок в російському фільмі про православ'я. Танець знятий в рамках проекту «руханку» у Всеукраїнській школі онлайн. Усик станцював з відомою українською співачкою Ольгою Полякової.