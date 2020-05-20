Скачать
Середа, 20.05.2020

Усик і Полякова влаштували запальний танець (Відео)

У соцмережах опубліковано відео запального танцю Олександра Усика та Ольги Полякової. Український боксер недавно потрапив в базу Миротворець і потрапив у скандал після зйомок в російському фільмі про православ'я. Танець знятий в рамках проекту «руханку» у Всеукраїнській школі онлайн. Усик станцював з відомою українською співачкою Ольгою Полякової.
sport.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по темі:

Бокс, Оля Полякова, Олександр Усик, Бокс новини.
13:24 Сьогодні Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся