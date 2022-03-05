Мільйони росіян втратять роботу через війну в Україні, а хтось і життя: факти та прогноз

Росіяни тільки-но почали відчувати на собі наслідки вторгнення в Україну, далі буде набагато гірше

У зв’язку з розв’язаною російською владою війною проти України постраждає кожен без винятку мешканець РФ. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших містах навіть ті, хто вважає за краще залишатися "поза політикою", помітили негаразди — закриваються магазини, ціни в торгових мережах змінюються практично щодня, а самих товарів стає дедалі менше.

І поки Володимир Путін по телебаченню стверджує, що "військова операція" проти України "йде за планом", у Москві вже розуміють, що на країну очікують серйозні економічні проблеми, які торкнуться кожного без винятку жителя РФ.

Гроші є, але…

Незвично спостерігати за чергами, які десятки, а іноді й сотні росіян вистоюють для зняття готівки. Справа в тому, що оплатити покупки та послуги карткою тепер можна далеко не всюди, навіть у Москві. З банкоматів забирають буквально все. Здавалося б, якщо "все йде за планом", то навіщо росіянам готівка?

У відповідь на вторгнення російських військ в Україну та бомбардування мирних міст Захід ввів санкції проти російських банків. Обмеження торкнулися низки великих банків — "Сбербанк", ВТБ, "Открытие" та інших. Їхні клієнти тепер не можуть користуватися сервісами Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, а також їх відключили від VISA та Mastercard. По суті, багато росіян не можуть скористатися навіть тими коштами, які у них поки що є на карті, а за готівку доводиться битися.

Магазини

Багато світових брендів відмовляються від роботи в Росії і згортають своє виробництво та торгівлю в зазначеній країні. Показовим стало рішення Ikea про закриття своїх магазинів, що відразу викликало паніку і тисняву в поки що відкритих магазинах меблів. Щоправда навіщо комусь стіл, якщо за ним скоро нічого буде їсти?

У Росію суттєво обмежений імпорт продуктів, світові бренди одягу типу H&M також відмовляються працювати в країні, яка у ХХІ столітті веде незрозумілу та нікому не потрібну загарбницьку військову кампанію. Закриття магазинів, складів, логістичних зв’язок залишить сотні тисяч (якщо не мільйони) росіян без прибутків. Деякі продавці та консультанти вже зізнаються, що особливих запасів вони не мають, а тому сподіваються на державу. Але чи влада допоможе, якщо всі гроші кинуті на те, щоб утопити в крові сусідню країну?

Автопром

Дивно, але відсутність товарів і продукції лише вершина айсберга. Вже зупиняються заводи та підприємства. Якщо взяти тільки автопром, то постачання машин до Росії зупинили BMW, Mercedes Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Renault, Mitsubishi, Chery, Volvo, Suzuki. Також компанії зупинили виробництво на заводах, що знаходяться на території РФ. Без комплектуючих для збірки залишився навіть АвтоВАЗ. Все це лише в одній галузі показує, що всі автосалони, заводи та обслуговуючі компанії будуть просто не потрібні, а отже, в рамках країни сотні тисяч будуть викинуті на вулицю через непотрібність.

Аналогічна ситуація з деталями до автомобілів — на складах вони закінчуються, а нових постачань не буде. На СТО черги, але й ті кажуть, що без імпортних запчастин робити їм, по суті, нічого.

І так у кожній галузі. Сотні тисяч айтішників покинули Росію у перші дні війни. Частина виїхала до Білорусі, але, подивившись на втягування цієї країни в знищення сусідньої України, рушили далі на Захід.

Роботи немає, але ви тримаєтеся

Розрив зовнішніх контрактів, відхід міжнародних корпорацій та просто дефіцит товарів викине на ринок праці мільйони росіян. І якщо в Москві це спочатку можна буде якось пережити, то за Садовим кільцем подібний сценарій поставить багатьох на межу виживання. Може, це допоможе звичайним росіянам подивитися на війну проти України не через призму російського телебачення.

P.S. Весь цей маховик лише закручується. Великі втрати та військові невдачі в Україні змушують владу РФ піти на крайні заходи — оголосити воєнний стан та розпочати мобілізацію чоловіків. Фінальне рішення буде ухвалено найближчими днями. А поки що російські матері по всій країні отримують "похованки" і вже кричать про небажання відправляти своїх дітей на війну. Адже воює Путін та Шойгу, а вмирають їхні чоловіки та сини. За інформацією українського Генштабу, за 9 днів війни загинуло вже більше 10 тисяч російських військових, але реальна цифра може бути ще більшою. У Росії ж визнають поодинокі втрати, із бравадою розповідаючи про необхідність продовження "операції".

По-справжньому змінити ситуацію можуть не сльози матерів біля трун, а сотні тисяч людей, які вимагатимуть закінчення війни на площах, біля стін військкоматів та міських адміністрацій. І питання не в 15 добах арешту та поїздці на автозаку, а в майбутньому, до якого багато жителів РФ просто не доживуть. Вже навіть російські сенатори визнають, що ситуація із втратами в Україні просто катастрофічна.