Згорілі будинки та розбита техніка: що залишилося від Тростянця після місяця окупації рф
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Місто обстрілювали вдень та вночі цілими тижнями
Тростянець — маленьке містечко неподалік Сум, яке кілька тижнів страждало від окупації російськими військовими до їхнього виходу з Сумської області. "Телеграф" побував на місці подій та зробив фоторепортаж руїн, що залишив "руський мір".
На Тростянець напали першого ж дня з початку вторгнення в Україну 24 лютого, після чого до міста увійшли три колони російської техніки, а вже з 4 березня розпочалася гуманітарна катастрофа та повноцінна окупація.
Росіяни постійно обстрілювали місто та грабували все, що могли, люди часто були без їжі, газу, світла, води, зв’язку.
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Через Тростянець росіяни йшли на Охтирку, яку так і не змогли захопити, але бої в районі були дуже напружені.
Окупанти розставили в житлових кварталах Тростянця системи залпового вогню Град і обстрілювали звідти українців, знаючи, що ЗСУ не вдарять у відповідь по житлових районах.
Населений пункт вдалося звільнити через місяць окупації 26 березня, коли звідти видворили "елітну" Кантемирівську танкову дивізію рф, після чого почалася евакуація і завезення гуманітарної допомоги, але попереду дуже багато роботи з відновлення і розмінування, — російські військові мінували навіть кладовище.
У Тростянці постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва, район залізничного вокзалу та автовокзалу – повністю зруйновані. Також згорів та повністю знищено п’ятиповерховий багатоквартирний будинок навпроти вокзалу. Пожежі в Тростянці взагалі палали багато днів, оскільки росіяни не давали їх гасити.
Зв’язок відновили за допомогою супутникового інтернету Starlink та генераторів, але Інтернет там ще поганий.
Що сталося з містом, дивіться самі у фоторепортажі:
А ось як це виглядає ближче:
На вулицях залишилося дуже багато одиниць розбитої техніки:
А ось такі "подарунки" залишилися валятися на вулицях:
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше ми також публікували страшні фото зруйнованої Бучі та розповіді місцевих жителів про неї.
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