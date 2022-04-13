Згорілі будинки та розбита техніка: що залишилося від Тростянця після місяця окупації рф

Місто обстрілювали вдень та вночі цілими тижнями

Тростянець — маленьке містечко неподалік Сум, яке кілька тижнів страждало від окупації російськими військовими до їхнього виходу з Сумської області. "Телеграф" побував на місці подій та зробив фоторепортаж руїн, що залишив "руський мір".

На Тростянець напали першого ж дня з початку вторгнення в Україну 24 лютого, після чого до міста увійшли три колони російської техніки, а вже з 4 березня розпочалася гуманітарна катастрофа та повноцінна окупація.

Тростянець на карті бойових дій (зеленим виділено звільнені від окупації території України)

Росіяни постійно обстрілювали місто та грабували все, що могли, люди часто були без їжі, газу, світла, води, зв’язку.

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Окупанти серйозно стріляли у стратегічні об’єкти

Цілими тижнями люди сиділи без електрики

Масштаби руйнувань видно добре з повітря

Через Тростянець росіяни йшли на Охтирку, яку так і не змогли захопити, але бої в районі були дуже напружені.

Окупанти розставили в житлових кварталах Тростянця системи залпового вогню Град і обстрілювали звідти українців, знаючи, що ЗСУ не вдарять у відповідь по житлових районах.

Населений пункт вдалося звільнити через місяць окупації 26 березня, коли звідти видворили "елітну" Кантемирівську танкову дивізію рф, після чого почалася евакуація і завезення гуманітарної допомоги, але попереду дуже багато роботи з відновлення і розмінування, — російські військові мінували навіть кладовище.

У Тростянці постраждали центральна частина міста, район лікарні та лісництва, район залізничного вокзалу та автовокзалу – повністю зруйновані. Також згорів та повністю знищено п’ятиповерховий багатоквартирний будинок навпроти вокзалу. Пожежі в Тростянці взагалі палали багато днів, оскільки росіяни не давали їх гасити.

Зв’язок відновили за допомогою супутникового інтернету Starlink та генераторів, але Інтернет там ще поганий.

Що сталося з містом, дивіться самі у фоторепортажі:

З повітря видно масштаби розрухи

Радянський пам’ятник танку пережив робочі танки

Частина будинків згоріла

Техніка валяється всюди вулицями

А ось як це виглядає ближче:

Один із найбільш постраждалих районів

Відновлювати таке доведеться дуже довго

Тут був запеклий бій

Людей на вулицях вже практично не зустрінеш

Від багатьох будинків взагалі нічого не лишилося

Пожежі горіли цілими днями безперервно

Обстріли створили величезні котловани

Руйнування у Тростянці

На вулицях залишилося дуже багато одиниць розбитої техніки:

Звичайним машинкам дісталося не менше, ніж будинкам

Тепер транспортний засіб можна хіба що здати на метал

Військова техніка залишилася без екіпажів

Бронь не врятувала солдатів

Скільки ж металобрухту росіяни привезли до України

А ось такі "подарунки" залишилися валятися на вулицях:

Ще один доказ злочинів у скарбничку

Такі подарунки краще про всяк випадок не чіпати

Ось такі "прикраси" приніс Тростянцю "руський мір"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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