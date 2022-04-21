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Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Мирні Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ потерпають від окупантів Новина оновлена 21 квітня 2022, 09:15
Мирні Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ потерпають від окупантів

Мета окупантів — захоплення всього Донбасу, тому підконтрольні Україні населені пункти і страждають там найбільше

Населені пункти на Донеччині вже котрий рік страждають від збройної агресії росії в Україні — людей там як почали "кошмарити" під час "російської весни" 2014 року, так там не припиняються обстріли і зараз. Кореспондент "Телеграфу" побував у Краматорську, Слов’янську та Святогірську, та зробив розгорнутий репортаж з місця подій.

Краматорськ — великий промисловий населений пункт, який виступає адміністративним центром у Донецькій області після захоплення російськими окупантами Донецька. Нехай місту всього півтора століття, але на місці його сучасного розташування з давніх-давен жили козаки. Станом на 2021 рік у Краматорську проживало 150 тисяч людей, і близько третини з них залишаються там досі, незважаючи на обстріли, що майже не припиняються.

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Слов’янськ знаходиться в Краматорському районі, це місто трохи менше (там мешкало близько 100 тисяч людей), але встигло побувати під окупацією в 2014 році, так що відчуло на собі "руський мир".

Святогірськ зовсім маленьке містечко на п’ять тисяч жителів, але відоме на всю Україну своїми зеленими насадженнями та Свято-Успенською лаврою.

Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ зовсім недалеко від бойових дій
Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ зовсім недалеко від бойових дій
Один із мостів втомився від "руського миру"
Один із мостів втомився від "руського миру"

Неодноразово Генштаб ЗСУ називав головну мету росіян в Україні — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однією з головних цілей називають Краматорськ. Але за час захоплення окремих районів у цьому регіоні українські захисники мали можливість підготуватися, і росіяни отримують міцну відсіч.

Снаряди росіян залишають величезні котловани
Снаряди росіян залишають величезні котловани
Фото не передає всієї глибини
Фото не передає всієї глибини

Так у Краматорську "звільнили" будівлю школи:

Снаряд прилетів прямо до спортзалу
Снаряд прилетів прямо до спортзалу
Велика частина будівлі зруйнована
Велика частина будівлі зруйнована
На подвір’ї залишилася величезна вирва
На подвір’ї залишилася величезна вирва
Кільце, як ти, тримаєшся?
Кільце, як ти, тримаєшся?

Оскільки всі плани окупантів руйнуються, вони стріляють у мирних жителів, намагаючись змусити Україну йти на поступки заради збереження життів, а також вдаються до лютої пропаганди.

Дуже страждають і житлові райони:

Чорнобривці у цьому дворі вже навряд чи посадять цього року
Чорнобривці у цьому дворі вже навряд чи посадять цього року
У квартирах там, напевно, розміщені вигадані бази "Азова" (за думкою росіян)
У квартирах там, напевно, розміщені вигадані бази "Азова" (за думкою росіян)
А може, це телевізор із надзвичайно небезпечної хімічної лабораторії, яких так боїться роспропаганда?
А може, це телевізор із надзвичайно небезпечної хімічної лабораторії, яких так боїться роспропаганда?
При таких обстрілах скотч на вікнах мало чим може допомогти
При таких обстрілах скотч на вікнах мало чим може допомогти
Батарея теж не витримала
Батарея теж не витримала
Там і продовжують жити люди
Там і продовжують жити люди

Страждають і нежитлові будинки.

Зносить цілі поверхи
Зносить цілі поверхи
Мабуть, росіяни вирішили, що це дуже небезпечна стратегічна будівля
Мабуть, росіяни вирішили, що це дуже небезпечна стратегічна будівля
Може, там ховався генерал НАТО?
Може, там ховався генерал НАТО?
Після обстрілу будівля ще й горіла
Після обстрілу будівля ще й горіла

Страждають від рук окупантів і об’єкти релігійного значення.

Нічого святого у росіян
Нічого святого у росіян
Знаменита Свято-Успенська лавра у Святогірську тримається
Знаменита Свято-Успенська лавра у Святогірську тримається
А ось деякі дерева – ні
А ось деякі дерева – ні
Навіть хрест нахилився від звірств росіян
Навіть хрест нахилився від звірств росіян

Але головне, що Донбас був і буде Україна!

Найбільший прапор України продовжує розвиватися над Краматорськом
Найбільший прапор України продовжує розвиватися над Краматорськом
Ніколи над Краматорськом не буде триколору
Ніколи над Краматорськом не буде триколору
Але ж правда
Але ж правда
Навіть песики чекають, поки росіяни підуть
Навіть песики чекають, поки росіяни підуть

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував розгорнутий репортаж із розбитої війною Охтирки Сумської області.

Теги:
#Краматорськ #Слов'янськ #Репортаж #Святогірськ
Мирні Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ потерпають від окупантів
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Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)
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Дата публікації
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Мирні Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ потерпають від окупантів
Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)
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