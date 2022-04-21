Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)

Мета окупантів — захоплення всього Донбасу, тому підконтрольні Україні населені пункти і страждають там найбільше

Населені пункти на Донеччині вже котрий рік страждають від збройної агресії росії в Україні — людей там як почали "кошмарити" під час "російської весни" 2014 року, так там не припиняються обстріли і зараз. Кореспондент "Телеграфу" побував у Краматорську, Слов’янську та Святогірську, та зробив розгорнутий репортаж з місця подій.

Краматорськ — великий промисловий населений пункт, який виступає адміністративним центром у Донецькій області після захоплення російськими окупантами Донецька. Нехай місту всього півтора століття, але на місці його сучасного розташування з давніх-давен жили козаки. Станом на 2021 рік у Краматорську проживало 150 тисяч людей, і близько третини з них залишаються там досі, незважаючи на обстріли, що майже не припиняються.

Оперативно та чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

Слов’янськ знаходиться в Краматорському районі, це місто трохи менше (там мешкало близько 100 тисяч людей), але встигло побувати під окупацією в 2014 році, так що відчуло на собі "руський мир".

Святогірськ зовсім маленьке містечко на п’ять тисяч жителів, але відоме на всю Україну своїми зеленими насадженнями та Свято-Успенською лаврою.

Краматорськ, Слов’янськ та Святогірськ зовсім недалеко від бойових дій

Читайте також: Категорія Київ Руїни від "руського міра" у Бучі: ексклюзивний репортаж про поховання та розбиті танки Вже котрий день після звільнення Бучі від російської окупації Україна разом з усім світом намагається відійти від жахів та звірства загарбників

Один із мостів втомився від "руського миру"

Неодноразово Генштаб ЗСУ називав головну мету росіян в Україні — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однією з головних цілей називають Краматорськ. Але за час захоплення окремих районів у цьому регіоні українські захисники мали можливість підготуватися, і росіяни отримують міцну відсіч.

Снаряди росіян залишають величезні котловани

Фото не передає всієї глибини

Так у Краматорську "звільнили" будівлю школи:

Снаряд прилетів прямо до спортзалу

Велика частина будівлі зруйнована

На подвір’ї залишилася величезна вирва

Кільце, як ти, тримаєшся?

Оскільки всі плани окупантів руйнуються, вони стріляють у мирних жителів, намагаючись змусити Україну йти на поступки заради збереження життів, а також вдаються до лютої пропаганди.

Дуже страждають і житлові райони:

Чорнобривці у цьому дворі вже навряд чи посадять цього року

У квартирах там, напевно, розміщені вигадані бази "Азова" (за думкою росіян)

А може, це телевізор із надзвичайно небезпечної хімічної лабораторії, яких так боїться роспропаганда?

При таких обстрілах скотч на вікнах мало чим може допомогти

Батарея теж не витримала

Там і продовжують жити люди

Страждають і нежитлові будинки.

Зносить цілі поверхи

Мабуть, росіяни вирішили, що це дуже небезпечна стратегічна будівля

Може, там ховався генерал НАТО?

Після обстрілу будівля ще й горіла

Страждають від рук окупантів і об’єкти релігійного значення.

Нічого святого у росіян

Знаменита Свято-Успенська лавра у Святогірську тримається

А ось деякі дерева – ні

Навіть хрест нахилився від звірств росіян

Але головне, що Донбас був і буде Україна!

Найбільший прапор України продовжує розвиватися над Краматорськом

Ніколи над Краматорськом не буде триколору

Але ж правда

Навіть песики чекають, поки росіяни підуть

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував розгорнутий репортаж із розбитої війною Охтирки Сумської області.