Боляче дивитися: що окупанти зробили з Краматорськом та Слов’янськом за час війни (репортаж)
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Мета окупантів — захоплення всього Донбасу, тому підконтрольні Україні населені пункти і страждають там найбільше
Населені пункти на Донеччині вже котрий рік страждають від збройної агресії росії в Україні — людей там як почали "кошмарити" під час "російської весни" 2014 року, так там не припиняються обстріли і зараз. Кореспондент "Телеграфу" побував у Краматорську, Слов’янську та Святогірську, та зробив розгорнутий репортаж з місця подій.
Краматорськ — великий промисловий населений пункт, який виступає адміністративним центром у Донецькій області після захоплення російськими окупантами Донецька. Нехай місту всього півтора століття, але на місці його сучасного розташування з давніх-давен жили козаки. Станом на 2021 рік у Краматорську проживало 150 тисяч людей, і близько третини з них залишаються там досі, незважаючи на обстріли, що майже не припиняються.
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Слов’янськ знаходиться в Краматорському районі, це місто трохи менше (там мешкало близько 100 тисяч людей), але встигло побувати під окупацією в 2014 році, так що відчуло на собі "руський мир".
Святогірськ зовсім маленьке містечко на п’ять тисяч жителів, але відоме на всю Україну своїми зеленими насадженнями та Свято-Успенською лаврою.
Неодноразово Генштаб ЗСУ називав головну мету росіян в Україні — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Однією з головних цілей називають Краматорськ. Але за час захоплення окремих районів у цьому регіоні українські захисники мали можливість підготуватися, і росіяни отримують міцну відсіч.
Так у Краматорську "звільнили" будівлю школи:
Оскільки всі плани окупантів руйнуються, вони стріляють у мирних жителів, намагаючись змусити Україну йти на поступки заради збереження життів, а також вдаються до лютої пропаганди.
Дуже страждають і житлові райони:
Страждають і нежитлові будинки.
Страждають від рук окупантів і об’єкти релігійного значення.
Але головне, що Донбас був і буде Україна!
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував розгорнутий репортаж із розбитої війною Охтирки Сумської області.
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