Життя в окупації. Енергодар: п’яні орки, шалені ціни та "обнал" під 20%

На умовах анонімності місцевий житель розповів "Телеграфу", як живеться Енергодару під гнітом окупації

Захоплення міста Енергодар Запорізької області стало важливим моментом війни, оскільки у місті знаходиться атомна електростанція. Враховуючи досвід Чорнобиля, українська влада та захисники міста намагалися бути обережними, проте росіяни відкрили вогонь із танків у напрямку АЕС. З 4 березня ЗАЕС та Енергодар перебувають під контролем росіян.

Про те, як місто живе в окупації та яким чином функціонує такий важливий об’єкт, як атомна станція в умовах війни "Телеграфу" розповів один із її працівників, попросивши не називати його ім’я.

Для росіян правила не писані

За словами нашого джерела, останнім часом в Енергодарі поменшало російських військових, при цьому, крім випадку з розгоном мітингу, вони не чіпали мирних жителів, проте фіксувалися факти викрадення активістів та підприємців.

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"Орки активно бухають і приїжджають на ринок брати продукти які захочеться, деякі платять, деякі ні. Для них зовсім не існує правил дорожнього руху, як хочуть так і їздять", — повідомляє місцевий мешканець.

Грошей немає, але ви тримаєтеся

У банкоматах немає готівки ще з другого дня війни, працює лише "ПриватБанк", але видає не більше 1000 гривень на руки, і люди записуються в чергу на отримання (у якій одночасно значиться близько 12 тисяч осіб).

В Енергодарі можна зняти гроші за відсоток. Ломбард пропонує перевести в готівку кошти за 10%, при цьому потрібно вистояти велику чергу. За такий самий відсоток пропонують готівку окупанти, які захопили сховища.

Особи ромської національності переводять в готівку за 15-20%.

Окупанти "кошмарять" бізнес, ціни підскочили у кілька разів

Підскочили ціни на продукти:

цукор коштує 90 гривень за кілограм (у підконтрольних уряду районах України ціна на нього у середньому 25 грн/кг);

м’ясо по 250-300 грн/кг (було 100-120);

сигарети від 150 грн (було в середньому 60 грн);

котячий корм "Мяу" 260 грн/кг (70 грн/кг).

Багатьох пушистиків з такими цінами переведуть на каші

Така ковбаса до "Олів’є" раніше коштувала близько 100 грн

М’ясо та ковбаси в Енергодарі дуже дорогі

Сильно допомагає Енергодару завод "Степний", який привозить сири, ковбаси, сир та молочку.

Товари в місті все є, але ціни на них кусаються

На перші овочі в цілому ціни приблизно як і на решті територій України

Ціни на "пекінку" та огірки в цілому прийнятні

Деякі продавці відпускають товар з оплатою на картку, дехто просить оплату 50/50 з готівкою.

Капусту, пару бананів, моркву та голівку часнику за 320 гривень бачили?

Але загалом бізнес помирає, — багато підприємців продають залишки та закриваються. Основною причиною цього є окупанти, які вимагають 20% від прибутку за дозвіл торгувати.

А що там зараз на ЗАЕС?

На Запорізькій атомній електростанції одразу після окупації заборонили носити смартфони та інші пристрої з камерами.

"Всі рішення на станції щодо переміщення обладнання вирішуються через них (окупантів, — ред.). Бачимо багато лівих людей, явно представників "Росатому". Вони намагаються увійти в розмову з нами і дізнатися про технологічні процеси, але, звичайно, всі падають на мороз при них. Є серед працівників сепари, але їх пи**ять постійно. Тому ситуація загалом робоча, але напружена", — йдеться у повідомленні нашого джерела.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував розгорнутий репортаж щодо ситуації в іншому тимчасово окупованому місті, — Мелітополі.