Життя в окупації. Енергодар: п’яні орки, шалені ціни та "обнал" під 20%
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 14
На умовах анонімності місцевий житель розповів "Телеграфу", як живеться Енергодару під гнітом окупації
Захоплення міста Енергодар Запорізької області стало важливим моментом війни, оскільки у місті знаходиться атомна електростанція. Враховуючи досвід Чорнобиля, українська влада та захисники міста намагалися бути обережними, проте росіяни відкрили вогонь із танків у напрямку АЕС. З 4 березня ЗАЕС та Енергодар перебувають під контролем росіян.
Про те, як місто живе в окупації та яким чином функціонує такий важливий об’єкт, як атомна станція в умовах війни "Телеграфу" розповів один із її працівників, попросивши не називати його ім’я.
Для росіян правила не писані
За словами нашого джерела, останнім часом в Енергодарі поменшало російських військових, при цьому, крім випадку з розгоном мітингу, вони не чіпали мирних жителів, проте фіксувалися факти викрадення активістів та підприємців.
Оперативно про важливе читайте у нашому Телеграмі
"Орки активно бухають і приїжджають на ринок брати продукти які захочеться, деякі платять, деякі ні. Для них зовсім не існує правил дорожнього руху, як хочуть так і їздять", — повідомляє місцевий мешканець.
Грошей немає, але ви тримаєтеся
У банкоматах немає готівки ще з другого дня війни, працює лише "ПриватБанк", але видає не більше 1000 гривень на руки, і люди записуються в чергу на отримання (у якій одночасно значиться близько 12 тисяч осіб).
В Енергодарі можна зняти гроші за відсоток. Ломбард пропонує перевести в готівку кошти за 10%, при цьому потрібно вистояти велику чергу. За такий самий відсоток пропонують готівку окупанти, які захопили сховища.
Особи ромської національності переводять в готівку за 15-20%.
Окупанти "кошмарять" бізнес, ціни підскочили у кілька разів
Підскочили ціни на продукти:
- цукор коштує 90 гривень за кілограм (у підконтрольних уряду районах України ціна на нього у середньому 25 грн/кг);
- м’ясо по 250-300 грн/кг (було 100-120);
- сигарети від 150 грн (було в середньому 60 грн);
- котячий корм "Мяу" 260 грн/кг (70 грн/кг).
Сильно допомагає Енергодару завод "Степний", який привозить сири, ковбаси, сир та молочку.
Деякі продавці відпускають товар з оплатою на картку, дехто просить оплату 50/50 з готівкою.
Але загалом бізнес помирає, — багато підприємців продають залишки та закриваються. Основною причиною цього є окупанти, які вимагають 20% від прибутку за дозвіл торгувати.
А що там зараз на ЗАЕС?
На Запорізькій атомній електростанції одразу після окупації заборонили носити смартфони та інші пристрої з камерами.
"Всі рішення на станції щодо переміщення обладнання вирішуються через них (окупантів, — ред.). Бачимо багато лівих людей, явно представників "Росатому". Вони намагаються увійти в розмову з нами і дізнатися про технологічні процеси, але, звичайно, всі падають на мороз при них. Є серед працівників сепари, але їх пи**ять постійно. Тому ситуація загалом робоча, але напружена", — йдеться у повідомленні нашого джерела.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував розгорнутий репортаж щодо ситуації в іншому тимчасово окупованому місті, — Мелітополі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-