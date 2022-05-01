Життя в окупації. Мелітополь: перефарбовані фонтани, ціни в рублях та червоні прапори

З квітучої черешневої столиці поступово роблять рай для ностальгуючих за СРСР

З кожним днем окупації життя в Мелітополі Запорізької області все більш "совкове", — у місті активно прибирають усі спогади про Україну і намагаються запровадити російську валюту.

"Телеграф" зібрав останні ексклюзивні дані про ситуацію там на 1 травня 2022 року.

Нелагідна "деукраїнізація"

Як і щороку у цей час, у Мелітополі запустили фонтани, проте якщо раніше фонтан у центрі міста був жовто-блакитний, то зараз його вже перефарбували у зелено-блакитний. Це добре видно по фото з мітингу до Першотравня, на якому окупанти активно намагалися створити картинку для росТБ про "руський мир" та "звільнених" від свободи українців:

Раніше борти фонтану були жовтими, а не зеленими

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Арка на головній площі міста теж втратила всю українську символіку, а на флагшток уже повісили новий прапор, — поки його не розвертали і точно не видно, але він схожий на червоний прапор із серпом та молотом.

Мелітопольську арку з прапорами "деукраїнізували"

Настрої в місті дуже різні, деякі готові жити в окупації, аби не було військових дій, проте особливої симпатії до окупантів ніхто не проявляє, — на проросійський мітинг прийшло буквально кілька десятків людей, тоді як решта вирішила провести час із сім’єю на свіжому повітрі в парку.

Люди намагаються забути про "російську весну" в парках

Але і тут є нюанс, — у парку тепер можна почути радянські "хіти" (один із них можна почути наприкінці цього відео):

Ціни у магазинах

Як ми вже писали, росіяни захопили магазини мережі "АТБ" на окупованих територіях, оскільки власники відмовилися співпрацювати. У Мелітополі відкрили "Меру" у тій самій будівлі.

Ціни в магазині не такі звірячі, як наприклад в Енергодарі, і частково навіть доступні (багато позицій дешевші, ніж на ринку), проте на цінниках крім звичних гривень з’явилися і рублі.

Це дуже цікавий момент, оскільки рублів у місті немає, навіть самі окупанти розраховуються вкраденими гривнями.

Ціни на гречку трохи кусаються

На ринку туалетний папір коштує під 20 гривень

Більшість продуктів, як і раніше, українські

Мелітопольцям вже пропонують псувати шлунок російським дошираком

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз живе в окупації "Херсон".