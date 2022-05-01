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Життя в окупації. Мелітополь: перефарбовані фонтани, ціни в рублях та червоні прапори

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Російські окупанти активно наводять свої порядки у Мелітополі Новина оновлена 01 травня 2022, 13:43
Російські окупанти активно наводять свої порядки у Мелітополі

З квітучої черешневої столиці поступово роблять рай для ностальгуючих за СРСР

З кожним днем окупації життя в Мелітополі Запорізької області все більш "совкове", — у місті активно прибирають усі спогади про Україну і намагаються запровадити російську валюту.

"Телеграф" зібрав останні ексклюзивні дані про ситуацію там на 1 травня 2022 року.

Нелагідна "деукраїнізація"

Як і щороку у цей час, у Мелітополі запустили фонтани, проте якщо раніше фонтан у центрі міста був жовто-блакитний, то зараз його вже перефарбували у зелено-блакитний. Це добре видно по фото з мітингу до Першотравня, на якому окупанти активно намагалися створити картинку для росТБ про "руський мир" та "звільнених" від свободи українців:

Раніше борти фонтану були жовтими, а не зеленими
Раніше борти фонтану були жовтими, а не зеленими

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Арка на головній площі міста теж втратила всю українську символіку, а на флагшток уже повісили новий прапор, — поки його не розвертали і точно не видно, але він схожий на червоний прапор із серпом та молотом.

Мелітопольську арку з прапорами "деукраїнізували"
Мелітопольську арку з прапорами "деукраїнізували"

Настрої в місті дуже різні, деякі готові жити в окупації, аби не було військових дій, проте особливої симпатії до окупантів ніхто не проявляє, — на проросійський мітинг прийшло буквально кілька десятків людей, тоді як решта вирішила провести час із сім’єю на свіжому повітрі в парку.

Люди намагаються забути про "російську весну" в парках
Люди намагаються забути про "російську весну" в парках

Але і тут є нюанс, — у парку тепер можна почути радянські "хіти" (один із них можна почути наприкінці цього відео):

Ціни у магазинах

Як ми вже писали, росіяни захопили магазини мережі "АТБ" на окупованих територіях, оскільки власники відмовилися співпрацювати. У Мелітополі відкрили "Меру" у тій самій будівлі.

Ціни в магазині не такі звірячі, як наприклад в Енергодарі, і частково навіть доступні (багато позицій дешевші, ніж на ринку), проте на цінниках крім звичних гривень з’явилися і рублі.

Це дуже цікавий момент, оскільки рублів у місті немає, навіть самі окупанти розраховуються вкраденими гривнями.

Ціни на гречку трохи кусаються
Ціни на гречку трохи кусаються
На ринку туалетний папір коштує під 20 гривень
На ринку туалетний папір коштує під 20 гривень
Більшість продуктів, як і раніше, українські
Більшість продуктів, як і раніше, українські
Мелітопольцям вже пропонують псувати шлунок російським дошираком
Мелітопольцям вже пропонують псувати шлунок російським дошираком

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як зараз живе в окупації "Херсон".

Теги:
#Ціни #Мелітополь #Репортаж #Окупація
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