"Гарматне м’ясо" для війни в Україні: військові експерти – про те, як Кремль набирає солдатів і чого чекати
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Військові експерти Олег Жданов та Михайло Жирохов спеціально для "Телеграфу" оцінили путінський провал на "день перемоги" і як розвиваються бойові дії на фронті
Дуже скромний парад 9 травня в Москві, а також обережний виступ на ньому президента росії володимира путіна, який не оголосив ні про всеросійську мобілізацію, ні про гучні перемоги в Україні, продовжують залишатися топ-темою тижня. Масла у вогонь підлило Міноборони США, запевняючи, що путін "відстає" у своєму графіку прогнозованого завоювання Донбасу мінімум на два тижні.
Мовляв, незважаючи на додаткове перекидання сил на схід України, окупанти зазнають величезних втрат, так і не зумівши вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.
Військові експерти розповіли виданню "Телеграф", за рахунок яких джерел Кремль поповнює армію, кинуту на завоювання України і вже добряче пошарпану в боях на нашій землі.
У російських військкоматах проводиться пресингово-агітаційна робота
Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що зовсім не найманці, ПВК чи надії на залучення тієї ж Білорусі до війни проти України – головне підживлення армії агресора. За його словами, населення росії — основне путінське джерело поповнення живої сили для війни.
"Мобілізаційний резерв рф оцінюється в 17 мільйонів людей! Але мобілізація проходить приховано. Тобто офіційно мобілізація не оголошується. Але повістки розсилають. Людей викликають у військкомат. І там починається пресингово-агітаційна робота з примусу до підписання контракту зі збройними силами — з подальшою відправкою на фронт. Причому, у контракті прописано кримінальну відповідальність за відмову від участі у бойових діях", – зазначає експерт.
За його словами, військові "вершки" в рф скінчилися. Багато елітних підрозділів викошені в боях, а оперативний резерв БАРС (бойовий активний резерв країни, у росії таких – близько 60 тисяч) військкомати вже перешерстили.
"Йдеться про людей, які підписали договір зі збройними силами росії і проходять службу в резерві, отримуючи за це гроші. Це те, що ми в Україні, на жаль, не встигли зробити перед війною, — пояснює Олег Жданов. — У рф ж з другого тижня повномасштабної війни, коли бліцкриг провалився, почали висмикувати резервістів БАРСу за повістками, і вимагати від них участі в бойових діях в Україні. І тоді Держдума швидко внесла відповідні поправки, в тому числі прописавши в контракті кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях, що ще більше відштовхнуло резервістів від подібного, а ті, хто погодився, вже воюють чи відвоювалися".
І тепер, зазначає експерт, в росії дійшли до мобрезерву. До просто військовозобов’язаних від 18 до 60 років. Насамперед, зрозуміло, тих, хто має досвід бойових дій чи хоча б служби у "гарячих точках".
Добровольців також вистачає
Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що великі втрати росії у війні з Україною (понад 26 тисяч загиблих, маса знищеної військової техніки) компенсуються чималим потоком добровольців.
"Йдеться про тих, хто сам приходить у військкомати і підписує короткостроковий контракт. Враховуючи, що економічне становище в Росії зараз погіршується, що тисячі людей залишаються без роботи, таке джерело заробітку як війна для певної частини населення бачиться цілком прийнятним, — пояснює експерт. Також розгорнулася велика кількість так званих "козацьких добровольчих підрозділів". Люди, які мають деякий бойовий досвід (наприклад, у Чечні, в Сирії), відставники, готові їхати воювати. І настільки це серйозний рух серед росіян, з промитими пропагандою мізками, що просто не потрібно розпочинати відкриту мобілізацію".
За словами Михайла Жирохова, за день країна-агресор для війни отримує близько двох тисяч добровольців. Вони проходять мінімальну підготовку, згадуючи, з якого боку тримати автомат, і прямують майже одночасно на фронт.
Росіяни, продовжує експерт, не роблять ротацію у звичному значенні цього слова. Не виводять частини на доукомплектацію в тил, а просто додають добровольців-контрактників у бойові частини.
"Вибув, умовно кажучи, гранатометник – на його місце приїжджає контрактник "дядько Вася". Так, він віковий, йому 50+, але має бойовий досвід, обстріляний і певною мірою мотивований. І грошима, і російською пропагандою, яка переконала його, що "хохлів треба поставити на місце". Тоді як терміновики та контрактники "з примусу", м’яко кажучи, маломотивовані, – наголошує Михайло Жирохов. – Саме тому путіну немає необхідності оголошувати мобілізацію. Як немає необхідності і в побудові нової техніки. Є склади зберігання, які можна ще розконсервувати. І яких поки що вистачає для цієї війни. Проти тієї ж української тероборони, яка часто має недостатню кількість важкого озброєння".
Про російських "новобранців"
На думку Олега Жданова, на фронті здебільшого таке російське "поповнення" – це "гарматне м’ясо".
"За радянських часів подібну категорію називали "партизани". Якщо їх збирали на збори, вони три місяці відновлювали свої навички. Зараз треба спершу провести теоретичну частину, потім посадити на техніку і почати з ними займатися. Потім, коли все більш-менш згадають свою спеціальність, треба провести бойове злагодження. І традиційний апофеоз усіх зборів – тактичні вчення. Лише після цього людей можна відправляти на фронт. Якщо цього не зробити – це просто "гарматне м'ясо". Люди, котрі колись тримали автомат. Не більше", — зазначає експерт.
Михайло Жирохов вважає, що "поповнення" проявляє себе на фронті по-різному. Залежно від напрямку, де стоїть, а також від того, хто проти них воює. Якщо окупантам протистоїть теороборона – одне. Якщо кадрова механізована чи аеромобільна бригада – зовсім інше.
Ще велика проблема росії, що таких "новобранців" садитимуть на стару радянську техніку, вважає Олег Жданов.
"Бо нової, модернізованої, в рф практично не залишилося, — пояснює він. — Її і так було небагато, а тепер ще й в Україні полегла. І це було видно за парадом 9 травня. Дуже убогі запаси залишилися в лавах збройних сил агресора".
Олег Жданов упевнений, що оголошення відкритої мобілізації стане катастрофою для путінського режиму.
"Адже путін упав жертвою власної пропаганди про "другу армію світу", яка за пару днів завоює Україну. І якщо він зараз скаже "всі – у військкомат", суспільство запитає, "зачекайте, а як же непереможна та легендарна?", "що, не змогла?". Для росіян це буде розрив шаблону. А вибухова хвиля може зрушити нинішніх хазяїв Кремля", — прогнозує полковник.
Про фронт та ресурси
На фронті зараз – патова ситуація, вважає Олег Жданов. Такий собі тягни-штовхай.
"Видихлися і ми, і росіяни. Періодично той чи інший бік атакує. Потім міняються місцями. Найгарячіший напрямок зараз і в найближчому майбутньому — схід, південь, ситуація в районі Ізюма".
Михайло Жирохов наголошує, що зараз практично все перейшло у війну артилерії. Хто кого пересидить в окопах.
"Активних бойових дій, окрім Донбасу (де йдуть бої у житловій забудові), Харківського (де ми вичавлюємо росіян), Ізюмського напрямків, практично немає", – зазначає він.
За словами Михайла Жирохова, важливо розуміти, що будь-яка війна закінчується мирною угодою. Або військовою поразкою.
"Завдати військової поразки росіянам силами лише України – неможливо. 140 мільйонів проти умовних 40 мільйонів. Різні вагові категорії економік, загальної кількості військової техніки. До того ж – війна йде на нашій території. Думаю, путін це все розуміє. Тому після провалу бліцкригу робить ставку на війну "у довгу". Адже ресурсів у росіян у рази більше. Незважаючи на всю ту допомогу – військову, фінансову – що Україні надає Захід", – пояснює експерт.
Він вважає, що все залежатиме від того, на якому етапі військово-політичне керівництво України чи росії піде на переговори.
"Слід відкинути райдужні мрії в стилі, що ми зможемо самі звільнити Крим або пройтися парадом Червоною площею. Нам протистоїть автократна, мілітаристська, ядерна держава. Яка помилилася щодо України, яка вже обпеклася на своїх шапкозакидальних настроях у стилі "пройдемо Хрещатиком". Але яка має величезні ресурси, на відміну від нас, – акцентує Михайло Жирохов. – Від того, якими результатами завершиться гаряча фаза, залежатиме і перебіг переговорів. Нас чекає важкий період, який невідомо чим закінчиться. ЗСУ треба якнайшвидше освоїти західне озброєння. І цей час, поки воно освоюватиметься, нам важливо протриматися. Особливо це стосується Донбасу та півдня".
Як відомо, за наказом російського диктатора володимира путіна армія росії напала на Україну 24 лютого — без оголошення війни.
Агресор називає це "спеціальною військовою операцією", при цьому зазнає колосальних втрат, які всіляко намагається приховати.
Український генерал Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу" зазначав, що росіяни чекають на зручний момент у переговорах, щоб нав’язати Україні власне бачення закінчення війни.
А спікером Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук пояснив, чому росія програє цю війну.
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