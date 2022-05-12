"Гарматне м’ясо" для війни в Україні: військові експерти – про те, як Кремль набирає солдатів і чого чекати

Військові експерти Олег Жданов та Михайло Жирохов спеціально для "Телеграфу" оцінили путінський провал на "день перемоги" і як розвиваються бойові дії на фронті

Дуже скромний парад 9 травня в Москві, а також обережний виступ на ньому президента росії володимира путіна, який не оголосив ні про всеросійську мобілізацію, ні про гучні перемоги в Україні, продовжують залишатися топ-темою тижня. Масла у вогонь підлило Міноборони США, запевняючи, що путін "відстає" у своєму графіку прогнозованого завоювання Донбасу мінімум на два тижні.

Мовляв, незважаючи на додаткове перекидання сил на схід України, окупанти зазнають величезних втрат, так і не зумівши вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Військові експерти розповіли виданню "Телеграф", за рахунок яких джерел Кремль поповнює армію, кинуту на завоювання України і вже добряче пошарпану в боях на нашій землі.

У російських військкоматах проводиться пресингово-агітаційна робота

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що зовсім не найманці, ПВК чи надії на залучення тієї ж Білорусі до війни проти України – головне підживлення армії агресора. За його словами, населення росії — основне путінське джерело поповнення живої сили для війни.

"Мобілізаційний резерв рф оцінюється в 17 мільйонів людей! Але мобілізація проходить приховано. Тобто офіційно мобілізація не оголошується. Але повістки розсилають. Людей викликають у військкомат. І там починається пресингово-агітаційна робота з примусу до підписання контракту зі збройними силами — з подальшою відправкою на фронт. Причому, у контракті прописано кримінальну відповідальність за відмову від участі у бойових діях", – зазначає експерт.

За його словами, військові "вершки" в рф скінчилися. Багато елітних підрозділів викошені в боях, а оперативний резерв БАРС (бойовий активний резерв країни, у росії таких – близько 60 тисяч) військкомати вже перешерстили.

"Йдеться про людей, які підписали договір зі збройними силами росії і проходять службу в резерві, отримуючи за це гроші. Це те, що ми в Україні, на жаль, не встигли зробити перед війною, — пояснює Олег Жданов. — У рф ж з другого тижня повномасштабної війни, коли бліцкриг провалився, почали висмикувати резервістів БАРСу за повістками, і вимагати від них участі в бойових діях в Україні. І тоді Держдума швидко внесла відповідні поправки, в тому числі прописавши в контракті кримінальну відповідальність за відмову від участі в бойових діях, що ще більше відштовхнуло резервістів від подібного, а ті, хто погодився, вже воюють чи відвоювалися".

І тепер, зазначає експерт, в росії дійшли до мобрезерву. До просто військовозобов’язаних від 18 до 60 років. Насамперед, зрозуміло, тих, хто має досвід бойових дій чи хоча б служби у "гарячих точках".

Добровольців також вистачає

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що великі втрати росії у війні з Україною (понад 26 тисяч загиблих, маса знищеної військової техніки) компенсуються чималим потоком добровольців.

"Йдеться про тих, хто сам приходить у військкомати і підписує короткостроковий контракт. Враховуючи, що економічне становище в Росії зараз погіршується, що тисячі людей залишаються без роботи, таке джерело заробітку як війна для певної частини населення бачиться цілком прийнятним, — пояснює експерт. Також розгорнулася велика кількість так званих "козацьких добровольчих підрозділів". Люди, які мають деякий бойовий досвід (наприклад, у Чечні, в Сирії), відставники, готові їхати воювати. І настільки це серйозний рух серед росіян, з промитими пропагандою мізками, що просто не потрібно розпочинати відкриту мобілізацію".

За словами Михайла Жирохова, за день країна-агресор для війни отримує близько двох тисяч добровольців. Вони проходять мінімальну підготовку, згадуючи, з якого боку тримати автомат, і прямують майже одночасно на фронт.

Росіяни, продовжує експерт, не роблять ротацію у звичному значенні цього слова. Не виводять частини на доукомплектацію в тил, а просто додають добровольців-контрактників у бойові частини.

"Вибув, умовно кажучи, гранатометник – на його місце приїжджає контрактник "дядько Вася". Так, він віковий, йому 50+, але має бойовий досвід, обстріляний і певною мірою мотивований. І грошима, і російською пропагандою, яка переконала його, що "хохлів треба поставити на місце". Тоді як терміновики та контрактники "з примусу", м’яко кажучи, маломотивовані, – наголошує Михайло Жирохов. – Саме тому путіну немає необхідності оголошувати мобілізацію. Як немає необхідності і в побудові нової техніки. Є склади зберігання, які можна ще розконсервувати. І яких поки що вистачає для цієї війни. Проти тієї ж української тероборони, яка часто має недостатню кількість важкого озброєння".

Про російських "новобранців"

На думку Олега Жданова, на фронті здебільшого таке російське "поповнення" – це "гарматне м’ясо".

"За радянських часів подібну категорію називали "партизани". Якщо їх збирали на збори, вони три місяці відновлювали свої навички. Зараз треба спершу провести теоретичну частину, потім посадити на техніку і почати з ними займатися. Потім, коли все більш-менш згадають свою спеціальність, треба провести бойове злагодження. І традиційний апофеоз усіх зборів – тактичні вчення. Лише після цього людей можна відправляти на фронт. Якщо цього не зробити – це просто "гарматне м'ясо". Люди, котрі колись тримали автомат. Не більше", — зазначає експерт.

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Михайло Жирохов вважає, що "поповнення" проявляє себе на фронті по-різному. Залежно від напрямку, де стоїть, а також від того, хто проти них воює. Якщо окупантам протистоїть теороборона – одне. Якщо кадрова механізована чи аеромобільна бригада – зовсім інше.

Ще велика проблема росії, що таких "новобранців" садитимуть на стару радянську техніку, вважає Олег Жданов.

"Бо нової, модернізованої, в рф практично не залишилося, — пояснює він. — Її і так було небагато, а тепер ще й в Україні полегла. І це було видно за парадом 9 травня. Дуже убогі запаси залишилися в лавах збройних сил агресора".

Олег Жданов упевнений, що оголошення відкритої мобілізації стане катастрофою для путінського режиму.

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"Адже путін упав жертвою власної пропаганди про "другу армію світу", яка за пару днів завоює Україну. І якщо він зараз скаже "всі – у військкомат", суспільство запитає, "зачекайте, а як же непереможна та легендарна?", "що, не змогла?". Для росіян це буде розрив шаблону. А вибухова хвиля може зрушити нинішніх хазяїв Кремля", — прогнозує полковник.

Про фронт та ресурси

На фронті зараз – патова ситуація, вважає Олег Жданов. Такий собі тягни-штовхай.

"Видихлися і ми, і росіяни. Періодично той чи інший бік атакує. Потім міняються місцями. Найгарячіший напрямок зараз і в найближчому майбутньому — схід, південь, ситуація в районі Ізюма".

Михайло Жирохов наголошує, що зараз практично все перейшло у війну артилерії. Хто кого пересидить в окопах.

"Активних бойових дій, окрім Донбасу (де йдуть бої у житловій забудові), Харківського (де ми вичавлюємо росіян), Ізюмського напрямків, практично немає", – зазначає він.

За словами Михайла Жирохова, важливо розуміти, що будь-яка війна закінчується мирною угодою. Або військовою поразкою.

"Завдати військової поразки росіянам силами лише України – неможливо. 140 мільйонів проти умовних 40 мільйонів. Різні вагові категорії економік, загальної кількості військової техніки. До того ж – війна йде на нашій території. Думаю, путін це все розуміє. Тому після провалу бліцкригу робить ставку на війну "у довгу". Адже ресурсів у росіян у рази більше. Незважаючи на всю ту допомогу – військову, фінансову – що Україні надає Захід", – пояснює експерт.

Він вважає, що все залежатиме від того, на якому етапі військово-політичне керівництво України чи росії піде на переговори.

"Слід відкинути райдужні мрії в стилі, що ми зможемо самі звільнити Крим або пройтися парадом Червоною площею. Нам протистоїть автократна, мілітаристська, ядерна держава. Яка помилилася щодо України, яка вже обпеклася на своїх шапкозакидальних настроях у стилі "пройдемо Хрещатиком". Але яка має величезні ресурси, на відміну від нас, – акцентує Михайло Жирохов. – Від того, якими результатами завершиться гаряча фаза, залежатиме і перебіг переговорів. Нас чекає важкий період, який невідомо чим закінчиться. ЗСУ треба якнайшвидше освоїти західне озброєння. І цей час, поки воно освоюватиметься, нам важливо протриматися. Особливо це стосується Донбасу та півдня".

Як відомо, за наказом російського диктатора володимира путіна армія росії напала на Україну 24 лютого — без оголошення війни.

Агресор називає це "спеціальною військовою операцією", при цьому зазнає колосальних втрат, які всіляко намагається приховати.

Український генерал Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу" зазначав, що росіяни чекають на зручний момент у переговорах, щоб нав’язати Україні власне бачення закінчення війни.

А спікером Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук пояснив, чому росія програє цю війну.