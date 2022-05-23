Життя в окупації. Мелітополь: бізнес "кошмарять" все сильніше, але все у місті нагадує про Україну

В окупованому місті досі скрізь можна зустріти щось українське

Під кінець третього місяця окупації Мелітополя в Запорізькій області росіяни не залишають спроб перетворити черешневу столицю України на "радянський рай", звозять до міста російську та кримську продукцію, проте при цьому змушують працювати на себе українських підприємців та розпродують залишки накраденої вітчизняної продукції.

У розпорядження "Телеграфу" потрапили свіжі ексклюзивні фото та відео з окупованого Мелітополя.

Українську продукцію продають разом із російською

Як відомо, тих підприємців, які не хочуть працювати із росіянами, ті просто закривають.

Всюди у Мелітополі зараз можна зустріти такі вивіски "Закрито"

Після відмови мережі супермаркетів "АТБ" співпрацювати з окупантами, ті захопили приміщення магазинів та відкрили там свою "Меру". Але багато продукція залишилася незмінною.

Як і раніше, там досі продають алкоголь з акцизами з гербом України:

І не соромно ж наживатися на українській продукції

І знайоме всім Артемівське ігристе вино та шампанське, яке виробляють у Бахмуті Донецької області. Ціни на добрий алкоголь кусаються.

Ціни в середньому вдвічі вищі, ніж на підконтрольній частині України

На полицях досі є імпортне Leffe та Corona Extra, але з’явилося дуже багато "Балтики 7".

Вибір пива не багатий

Цікавий і грузинський лимонад, "прикрашений" літерами "Z" на етикетці та кришці:

Здавалося б лимонад як лимонад, але придивіться на етикетку

А як Вам кришечка?

Продають та інші напої

Завозять до окупованих південних міст морозиво з Криму та консерви з Далекого Сходу:

Кримський пломбір

Консерви коштують 90-100 гривень

Ще трохи продукції з полиць

Всюди на полицях українські товари: борошно, макарони та соуси "Чумак", веселівська сметана та масло. Більшість цієї продукції виробляють на окупованій території, а росіяни, як відомо, кошмарять підприємців, дозволяючи їм працювати лише за умови передачі левової частки від виручки.

Виготовлено в Україні, а наживаються окупанти

Українські макарошки на будь-який смак

Продукція "Чумак" найдоступніша

Виробник Веселівської молочки знаходиться в окупації під Мелітополем

Молочку грабують українську, а згущене молоко везуть російське

У "Мері" залишили стенд із випічкою "АТБ", не прибравши навіть українських написів, але продукція там тепер інша, — замість булочок, слоєчок і піц на прилавку видно соломку, печиво, сушки, пару круасанів.

Різниця у випічці очевидна

Намагаються наповнити прилавки акційною продукцією, як це було у "АТБ"

Натомість на подив у "Мері" можна знайти майонез "Своя лінія" — власної марки "АТБ", майже по 50 гривень за пачку.

Ось така ось "своя" лінія

Морозильники заповнюються не апетитними на вигляд напівфабрикатами, але багато порожніх полиць.

А що там люди?

На вулицях міста можна побачити багато радянської символіки, прапорів рф, а також військової техніки.

Борди у місті – чисте перемогобісся

Але іноді тішить око поєднання синьо-жовтих кольорів:

Ну, гарно ж!

Навіть папужки за Україну

Люди потихеньку намагаються жити, незважаючи ні на що, гуляють у парках із дітьми. Точки фаст-фуду вже кілька тижнів як відкрилися, і на вулиці вивели тварин дітям на втіху.

У Мелітополі вже відчувається літо

Війна-війною, а якось жити ж треба?

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як червоний прапор окупантів у Мелітополі порвався, не витримавши й місяця.