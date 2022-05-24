Рамштайн-2 на допомогу Україні: генерал назвав позитивні та турбуючі моменти

Генерал-лейтенант Василь Богдан спеціально для "Телеграфу" оцінив підсумки важливої зустрічі щодо України

У понеділок, 23 травня, під головуванням голови Пентагону Ллойда Остіна відбулося онлайн-засідання міністрів оборони понад 40 країн-членів НАТО та союзників.

Обговорювали підтримку України у війні з росією. Примітно, що цього разу до зустрічі приєдналося ще п’ять країн, які можуть стати нашими союзниками.

Підсумки Рамштайну-2 (так охрестили цей формат – за назвою німецької авіабази, де відбулася перша зустріч 26 квітня) проаналізував для "Телеграфу" ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Важливими є темпи надання озброєнь

"Друга зустріч у форматі "Рамштайн" засвідчила, що головний партнер України, світовий лідер США – серйозно та предметно взявся за мобілізацію і трансатлантичного партнерства, і європейської спільноти на допомогу нашій країні, – зазначає генерал. – Важливо, що на цій відео- конференції було більше країн, ніж на минулому засіданні Контактної групи по Україні. Приєдналися Австрія, Боснія та Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. надати конкретну допомогу у боротьбі з окупантами".

Важливо й те, продовжує Василь Богдан, що 20 країн із учасників Рамштайн-2 висловили готовність надавати Україні озброєння, проводити навчання наших військових. Україна отримає танки, гелікоптери, ракети. Так, Данія, наприклад, постачатиме нам протикорабельні ракети "Гарпун". Все це, безумовно, сприяє покращенню наших військових можливостей.

Проте Україну, наголошує генерал, цікавлять не лише нові види озброєнь, а й темпи їх надання.

"На жаль, ці темпи залишаються поки що недостатньо стрімкими. Що створює проблеми на фронті. Де ми не можемо на окремих напрямках (на тому ж Донбасі) на рівних боротися з російською навалою. Нам потрібно, на чому неодноразово акцентували і президент Зеленський, і міністр оборони Рєзніков, і головком ЗСУ Залужний, важке озброєння в достатній кількості. Нам потрібні ракети середньої дальності, щоб турбувати і знищувати ворога там, де він накопичує свої сили. Там, де збирається атакувати. Там, де розміщує системи, за допомогою яких завдає ударів по мирним населеним пунктам, по інфраструктурі України, фактично проводячи деіндустріалізацію нашої країни", – зазначає Василь Богдан.

За словами генерала, ці питання постійно порушуються і мають порушуватися у переговорах між Україною та США, Великою Британією, країнами Євросоюзу.

Росіяни можуть нарватися на другий фронт

Василь Богдан також зізнався, що його турбує позиція Німеччини, яка через систематичну бюрократичну тяганину затягує постачання бронетехніки та відповідних систем в Україну. Не тішить і позиція французької сторони, яка і з озброєнням нам допомагає недостатньо активно, і висловлює сумнів щодо європейських перспектив нашої країни.

"Але сама по собі така конференція міністрів оборони, звичайно, стане поштовхом до зростання військової допомоги України. Важливо, що зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсувалися як щомісячні. І у червні, як раніше у квітні, міністри оборони зберуться в офлайн-режимі". На той час, сподіватимемося, Україна отримає від тих самих американців зенітний ракетний комплекс "Петріот" (Patriot, MIM-104), що допоможе нам ефективно боротися з ворогом", — зазначає генерал.

За його словами, стратегія, яку нині сповідує українська сторона (звільнення всіх територій, включаючи Донбас та Крим) – це, безумовно, найважливіша мета. І до неї слід рухатись.

"Але на якомусь етапі, як на мене, українська сторона має розраховувати і на безпосередню військову підтримку з боку наших стратегічних партнерів – США, Великої Британії, Польщі. Якщо не буде достатнього та своєчасного надання нам необхідного озброєння, Україні слід ініціювати за допомогою партнерів, відкриття другого фронту, – упевнений Василь Богдан. – Щоб змусити ворога зупинитися, вивести свої війська з території України, тим самим відновивши суверенітет та територіальну цілісність нашої держави у міжнародно визнаних кордонах”.

Нагадаємо, що попередня зустріч такого формату відбулася 26 квітня на німецькій авіабазі "Рамштайн".

На неї з’їхалися представники країн НАТО та інші союзники Заходу за межами регіону. На цій зустрічі США переконалися, що можуть продовжувати постачання озброєння Україні, а також, що ЗСУ отримають саме ту зброю, яка їм потрібна. Було вирішено, що зустрічі у форматі Рамштайн за участю міністрів оборони країн НАТО та союзників стануть щомісячними.