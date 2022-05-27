Вторгнення в Україну: чи готує його Лукашенко, ухваливши нове військове рішення

Експерти у військовій справі та політиці Олег Жданов та Євген Магда спеціально для "Телеграфу" оцінили, чого чекати Україні від Лукашенка

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав створити оперативне командування Збройних сил Республіки Білорусь (РБ) на українському напрямі.

Відповідну заяву він зробив 26 травня на засіданні Міноборони РБ. При цьому з боку Білорусі, як і раніше, зберігається висока ймовірність вильоту російських крилатих ракет, а також авіації окупантів.

Експерти розповіли "Телеграфу", про що говорять такі маневри білоруського диктатора.

З боку Білорусі є інша небезпека

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов наголошує, що створення чергового органу військового управління потребуватиме певного часу. І, на його думку, це скоріше сприяє відтягуванню гіпотетичного вступу білоруської армії до бій.

"Поки створять орган управління, поки перепідпорядкують йому якісь війська. Потім цей орган управління захоче провести навчання у плані взаємодії та керованості військ. Тобто Лукашенко продовжує грати свою виставу. І для нас усі ці створення штабів – не така серйозна загроза. Головне слідкувати – за можливим формуванням ударного угруповання на наших кордонах", – вважає військовий експерт.

Наразі, наголошує він, з боку Білорусі проглядається інше загострення ситуації. А саме, що білоруська армія знімає техніку із тривалого зберігання. Збирається її перевіряти – пробігом, стрільбами.

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"Але при цьому не проводиться розгортання військ. Не прибувають військовозобов'язані для того, щоб цю техніку знімати зі зберігання, обслуговувати, перевіряти, – зазначає Олег Жданов. – Це говорить про те, що вони робитимуть це силами постійного складу, сьогоднішнього складу збройних сил РБ. А один солдат на двох танках не може їздити. Так що вони готуються до збільшення армії (що малоймовірно, тому що на мобілізацію в Білорусі буде гостро негативна реакція). Або білоруси готують цю техніку до передачі рф, що найімовірніше. І для нас це проблема. Росіяни отримають більш-менш справну та відносно сучасну техніку. Білорусь займалася цими питаннями, оновлювала техніку, яку відправляла на зберігання".

Лукашенко не хоче загострення ситуації з Україною

Директор Інституту світової політики, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда наголошує, що Лукашенко не вперше демонструє свої войовничі настрої. Вже були раптові перевірки боєздатності сил спеціальних операцій, різноманітні грізні заяви на адресу України, розгортання сил територіальної оборони Білорусі (які на перевірку виглядають не дуже переконливо).

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"На мій погляд, Лукашенко вчиняє дії та робить заяви, які формально дозволяють показувати, що він залишається союзником путіна. Але на ділі він, як на мене, не особливо хоче йти на загострення ситуації з Україною. І справа не тільки в тому, що товарообіг між Білоруссю та Україною, у порівнянні з минулим роком, упав більш ніж на 90%, і не тільки в побоюваннях отримати від Заходу санкції, аналогічні до введених проти рф. Суть у тому, що ідея війни з Україною в РБ не популярна. Тому говорити про серйозну загрозу білоруського вторгнення, вторгнення саме білоруських військ в Україну, я б не став", – каже Євген Магда.

Він вважає, що і сам Лукашенко розуміє – подібний сценарій призведе його до стрімкої втрати влади.

"Білоруська армія не має жодного військового досвіду. Вона навіть після можливих ідеологічних накачок не бачить масово в українцях ворогів. І сам Лукашенко виявиться після рішення про вторгнення дуже вразливий. Тому, – резюмує експерт, – він провокуватиме, робитиме гучні заяви, але ймовірність білоруського збройного вторгнення до України я оцінюю як мінімальну".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку генерал-майора Ігоря Романенка, реальний вступ Білорусі у війну проти України на боці росії можливий лише у випадку, якщо агресор перемагатиме.