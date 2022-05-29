Життя в окупації. Херсон: росіяни підминають під себе місто, але безуспішно

На вулицях досі можна почути український Гімн

За майже три місяці в окупації, незважаючи на всі старання росіян, Херсон не забув, що він український, і люди там продовжують чекати на звільнення Збройними силами України. "Телеграф" зібрав розгорнутий репортаж щодо обстановки в місті на 29 травня.

В області ведуться "зачистки"

Кілька разів окупанти намагалися організувати в Херсоні видимість "референдуму", але не змогли, після чого місцеві колаборанти заговорили про пряме "приєднання" до росії, — проте на сьогодні риторика знову змінилася.

Російський гауляйтер Кирило Стремоусов вже каже, що питання "приєднання" вирішуватиметься ближче до 2023 року.

Тим часом жителі Херсонської області масово скаржаться, що окупанти "наводять порядки", викрадають проукраїнських активістів і, за деякими даними, навіть убивають їх.

Напередодні також стало відомо, що росіяни заборонили виїзд з окупованої території Херсонської області (раніше люди на свій страх і ризик, але все ж таки виїжджали).

"Природа зробила росію лише одну"

На вулицях міста масово з’являються пропагандистські картинки, що говорять нібито Херсон – це російське місто.

Пропагандистські плакати росії у Херсоні

Крім того, на День захисту дітей 1 червня у кінотеатрі "Ювілейний" безкоштовно показуватимуть фільми, в яких поляки — головні помічники України у війні проти росії — освітлені в негативному світлі.

Щоб люди відчували себе ближче до росії, Херсонщину також перевели на московський час (зараз він такий самий, як і київський, але окупанти заявляють, що не переходитимуть на зимовий час).

Херсон – це Україна!

Херсонці все ж таки чітко знають, що вони українці, — досі, незважаючи на небезпеку потрапити під "зачистку", на вулицях міста можна почути звуки Гімну України і народну пісню "Ой у лузі червона калина", що знову стала популярною.

Як відомо, Херсон був окупований ще в перші дні вторгнення рф в Україну, 1 березня 2022 року, — до війни там мешкало близько 280 тисяч людей.

Через Херсон окупанти хотіли вийти на Миколаїв, Одесу та Придністров’я, але вже давно не можуть суттєво просунутися на південному напрямку. Раніше в Херсоні вже блокували український зв’язок, намагалися запровадити рублі та навіть говорили про "мобілізацію" місцевих жителів на війну проти України.

Херсон на карті бойових дій в Україні

Як повідомляв "Телеграф", у Мелітополі росіяни обрали інший шлях, — намагаються нав’язати людям ностальгію за СРСР.