Мер Святогірська зрадив Україну: він із партії Медведчука та одружений з ймовірною аферисткою (досьє)

"Телеграф" зібрав усе, що потрібно знати про зрадника

На початку літа один із культурних центрів України, містечко Святогірськ у Донецькій області, перейшов під контроль окупантів. Незабаром після цього на бік окупантів офіційно перейшов його мер Володимир Бандура.

Бандура відкрито підтримав російських військових, тому в Україні йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. За зраду Батьківщини ватажок бойовиків "днр" деніс пушилін 13 червня запропонував йому посаду голови окупаційної влади Святогірська. Що ще відомо про Бандуру, — читайте в матеріалі "Телеграфу".

Коротка біографія

Володимир Бандура народився у Торецьку, у липні 2022 року йому виповниться 32 роки. Він закінчив Донецький торговий університет, є кандидатом у майстри спорту з боксу.

Після "руської весни" 2014-го Бандура поїхав із Донецька до Маріуполя, а потім до Святогірська. 2020 року його обрали мером Святогірська від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Володимир Бандура

Скандально відома дружина

Дружина Бандури, — Ірина Долозіна, в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, дуже відома у колах податківців та "скрутників". За знайденими даними, вона закінчила Донецький університет у 1995 році, коли Бандурі було всього 5 років, а отже, помітно його старше.

Дружина Володимира Бандури Ірина Долозіна

Долозіній приписують низку великих фінансових злочинів, кажуть, що вона у зв’язці з іншими податківцями фальсифікувала документи та записи в електронних базах даних податкової для списування мільйонів.

Один із найочевидніших конфузів Долозіної — у декларації за 2019 рік вона вказала доходи у розмірі 2,86 млн грн, тоді як її чоловік вказав суму в рази меншу.

Перевзуття в польоті

Після авіаудару по Святогірську у ніч на 13 березня Бандура публікував в Інстаграм відеозвернення з текстом українською про удар ворожої авіації.

Після захоплення міста окупантами, Бандура заявив, ніби приховував свою проросійську позицію від законної влади, чекав на "звільнення" і підтримував війну росії проти України, а дерев’яний скит у Свято-Успенській лаврі нібито підпалили українці.

Заяви Бандури активно тиражували російські пропагандисти

У зв’язку з цим пушилін запропонував йому очолити окупаційну "владу" Святогірська.

деніс пушилін та Володимир Бандура

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальну справу стосовно Бандури за статтею про державну зраду — зраднику загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував досьє на іншого зрадника, "губернатора" захоплених районів Запорізької області Євгена Балицького.