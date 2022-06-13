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Мер Святогірська зрадив Україну: він із партії Медведчука та одружений з ймовірною аферисткою (досьє)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Бандура звинуватив українців у підпалі скиту Свято-Успенської лаври і перейшов на бік ворога Новина оновлена 13 червня 2022, 14:37
Бандура звинуватив українців у підпалі скиту Свято-Успенської лаври і перейшов на бік ворога

"Телеграф" зібрав усе, що потрібно знати про зрадника

На початку літа один із культурних центрів України, містечко Святогірськ у Донецькій області, перейшов під контроль окупантів. Незабаром після цього на бік окупантів офіційно перейшов його мер Володимир Бандура.

Бандура відкрито підтримав російських військових, тому в Україні йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. За зраду Батьківщини ватажок бойовиків "днр" деніс пушилін 13 червня запропонував йому посаду голови окупаційної влади Святогірська. Що ще відомо про Бандуру, — читайте в матеріалі "Телеграфу".

Коротка біографія

Володимир Бандура народився у Торецьку, у липні 2022 року йому виповниться 32 роки. Він закінчив Донецький торговий університет, є кандидатом у майстри спорту з боксу.

Після "руської весни" 2014-го Бандура поїхав із Донецька до Маріуполя, а потім до Святогірська. 2020 року його обрали мером Святогірська від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Володимир Бандура
Володимир Бандура

Скандально відома дружина

Дружина Бандури, — Ірина Долозіна, в.о. начальника Головного управління ДПС у Донецькій області, дуже відома у колах податківців та "скрутників". За знайденими даними, вона закінчила Донецький університет у 1995 році, коли Бандурі було всього 5 років, а отже, помітно його старше.

Дружина Володимира Бандури Ірина Долозіна
Дружина Володимира Бандури Ірина Долозіна

Долозіній приписують низку великих фінансових злочинів, кажуть, що вона у зв’язці з іншими податківцями фальсифікувала документи та записи в електронних базах даних податкової для списування мільйонів.

Один із найочевидніших конфузів Долозіної — у декларації за 2019 рік вона вказала доходи у розмірі 2,86 млн грн, тоді як її чоловік вказав суму в рази меншу.

Перевзуття в польоті

Після авіаудару по Святогірську у ніч на 13 березня Бандура публікував в Інстаграм відеозвернення з текстом українською про удар ворожої авіації.

Після захоплення міста окупантами, Бандура заявив, ніби приховував свою проросійську позицію від законної влади, чекав на "звільнення" і підтримував війну росії проти України, а дерев’яний скит у Свято-Успенській лаврі нібито підпалили українці.

Заяви Бандури активно тиражували російські пропагандисти

У зв’язку з цим пушилін запропонував йому очолити окупаційну "владу" Святогірська.

деніс пушилін та Володимир Бандура
деніс пушилін та Володимир Бандура

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальну справу стосовно Бандури за статтею про державну зраду — зраднику загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував досьє на іншого зрадника, "губернатора" захоплених районів Запорізької області Євгена Балицького.

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#Зрадники #Святогірськ #Володимир Бандура