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Російсько-білоруська загроза: генерал оцінив ризики вторгнення в Україну з боку Білорусі

Автор
Андрій Пітонов Андрій Пітонов
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Гіпотетичне пряме вторгнення білоруських військових до України обговорюється вже не перший місяць Новина оновлена 29 червня 2022, 15:13
Гіпотетичне пряме вторгнення білоруських військових до України обговорюється вже не перший місяць

Український генерал-лейтенант Василь Богдан спеціально для "Телеграфу" оцінив, наскільки можливий повноцінний вступ Білорусі у війну проти України

Тема загрози вторгнення в Україну з боку Республіки Білорусь залишається актуальною з 24 лютого 2022 року, коли з білоруської території на нас полетіли ракети і зайшли на українську землю російські війська. Але в останній тиждень активізувалися розмови про те, що рф потроїла зусилля, щоб втягнути в цю війну і білоруську армію.

"Телеграф" обговорив ці ризики з ветераном зовнішньої розвідки, генерал-лейтенантом Василем Богданом.

З Білорусі надходять тривожні сигнали

Ось лише деякі тривожні сигнали, які ми побачили за останній тиждень.

У ніч на 22 червня Білорусь отримала від росії нову партію з близько 16 ракетними установками для ЗРК "С-300". Не виключено, що рф передала РБ і один ЗРГК "Панцир".

Також відомо, що Білорусь стягнула на український кордон свої війська, розпочала мобілізаційні навчання службовців.

Генштаб ЗСУ попередив, що з боку РБ, де з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори, можливі провокації.

Також військові повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках нарощуються системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області. А на Сіверському напрямку, щоб сковувати підрозділи Сил оборони України, противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Навіть у Львівській області, яка не межує з Білоруссю, готуються до можливого вторгнення з боку північної сусідки, щоправда, більше – до посилення обстрілів з її території.

25 червня путін пообіцяв Лукашенку, що незабаром росія передасть Мінську ракетні комплекси "Іскандер", а також може допомогти з переобладнанням штурмовиків Су-25 та розпочати підготовку льотного складу.

До речі, за даними проекту "Беларускі Гаюн", вранці та ввечері 25 червня саме з повітряного простору Білорусі російські винищувачі та бомбардувальники завдали масованого ракетного удару по території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України. Усього могло бути випущено близько 50 ракет Х-32 та Х-59МК.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, росія планує підрив житлових будинків у Білорусі, видавши це за дії українців. Мета все та ж – втягнути армію РБ у війну.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні ввечері 26 червня заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. І закликав громадян Білорусі довести, що вони не раби та не гарматне м’ясо.

Усі дії режиму Лукашенка диктуються та прямують із Кремля

На думку ветерана зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Василя Богдана, Білорусь наразі перебуває у мілітарній російській окупації. А Лукашенко – політичний бранець путіна.

"Фактично всі дії режиму Лукашенка диктуються та прямують із Кремля. Так, нещодавно російська та білоруська влада підписали якісь папірці в рамках створення так званої Союзної держави. Це фількіна грамота, сенс якої – якимось чином показати якусь "правову основу" російської експансії, що вже відбулася в Білорусі. Ну, а зараз керівництво Кремля всіма силами намагається вплинути на режим Лукашенка, аби той розв'язав збройну агресію проти України", – наголошує генерал.

При цьому, нагадує він, 24 лютого 2022 року саме з Білорусі вторглися в Україну російські війська. І саме звідти продовжуються ракетні удари по нашій країні, зокрема з використанням російської авіації.

"Все це вже каже, що Білорусь бере активну участь у російській збройній агресії проти України. Інша справа – чи підштовхнуть її до перетину наших кордонів силами білоруського військового контингенту, – наголошує Василь Богдан. – Тут слід розглядати і внутрішні процеси в Білорусі, зокрема в секторі оборони. Незважаючи на засилля там російського офіцерства, значна частина збройних сил РБ не готова і не хоче воювати в Україні. До того ж, таку ідею не сприймає білоруське населення".

При цьому, продовжує генерал, треба розуміти, що білоруські військовослужбовці не мають досвіду ведення бойових дій. А їхнє оснащення не дозволить якісно долати ті перешкоди, які створюються на відповідній ділянці білорусько-українського кордону.

"З нашого боку відбувається посилення фортифікаційних інженерних споруд, додається контингент. До того ж, рельєф місцевості на кордоні Рівненської та Волинської областей з Білоруссю такий, що його непросто перетинати. Ліси, болота, річки. Наявність мостів, які можуть бути підірвані в будь-якій момент. І так далі", – пояснює Василь Богдан.

На думку генерала, поки що потенційна атака білоруської армії – це більше питання шантажу України, відволікання частини наших збройних сил на північну ділянку (хоч вони могли б посилити ЗСУ на південному та східному напрямках). Тим самим сковується певний контингент українських збройних сил, що дозволяє росіянам ефективніше діяти в Донецькій та Луганській областях, а також частково у Харківській, резюмує Василь Богдан.

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#Білорусь #Війна #Вторгнення