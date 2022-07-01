Острів Зміїний став для росіян пасткою та доказом їхньої відсталості

Відомий український військовий експерт Сергій Грабський спеціально для "Телеграфу" оцінив масштаби провалу росії зі Зміїним островом

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у четвер, 30 червня, прокоментував звільнення острова Зміїний від російських військ.

Зазначимо, що саме в останній день червня стало відомо, що ЗСУ вибили росіян зі Зміїного, запеклі бої за який велися фактично з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Про значення цієї перемоги та про те, як події можуть розвиватися далі, "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

Чотири важливі моменти по Зміїному

На думку Сергія Грабського, Зміїний став для росіян пасткою. Такою ж страшною, як і смерть флагмана Чорноморського флоту рф — крейсера "Москва".

Говорячи про значення острова, полковник відзначив низку важливих моментів.

Острів Зміїний розташований на комунікаціях, які йдуть з Одеси до болгарських портів – далі на Босфор, і далі – у Середземне море. Тобто той, хто фізично контролює Зміїний, може контролювати і вихід із чорноморських портів України – у більшій частині. Зміїний знаходиться на виході з дельти Дунаю. А це – фактичні ворота до Європи, через які відбуваються масовані перевезення вантажів від Німеччини – до Румунії та України. А хто фізично контролює дельту Дунаю, може впливати на переміщення, судноплавство в цьому регіоні. Що також підвищує цінність Зміїного. Неподалік острова – територія Румунії. Країни-члена НАТО, де розташовані підрозділи збройних сил США. І росіяни, перебуваючи на Зміїному, мали можливість сканувати, проводити радіоелектронну, радіотехнічну розвідку, маючи додаткове джерело інформації щодо блоку НАТО. Росія після втрати свого флагмана Чорноморського флоту потребувала посилення сил протиповітряної оборони (ППО). І Зміїний під контролем агресора був таким собі стаціонарним пунктом підтримки російської ППО в цьому регіоні. Що давало рф гіпотетичну можливість проводити десантні операції проти українських портів, проти Півдня України.

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Для росіян це – епічна поразка

Але суть у тому, продовжує військовий експерт, що острів – скеля, де неможливо сховатися. І тут росія отримала ще один удар, що продемонстрував, наскільки вона залишилася відсталою за своєю суттю, незважаючи на колосальну кількість озброєння, бойової техніки, особового складу.

"При всьому цьому, росія не змогла організувати якісну протиракетну оборону (ПРО). Немає у неї відповідних сил і засобів, які б допомогли захистити її позиції на цьому стратегічно важливому для неї шматочку суші в Чорному морі. Незважаючи на масовані спроби рф зосередити там свої засоби, утримати за допомогою гарнізону Зміїний — нічого в неї не вийшло. Окупаційний гарнізон, сили та засоби загарбників періодично знищувалися українськими ударами. Країна-агресор показала, що не може проводити такі операції. І для неї втрата острова Зміїний є такою ж серйозною втратою, як знищення ЗСУ крейсера "Москва". Тільки із ще більш серйозними перспективами", — пояснює Сергій Грабський.

Полковник наголошує, що тепер російський флот не може оперувати у західній акваторії Чорного моря. Він змушений ховатися на відстані, яка виключає застосування протикорабельних систем України.

"Резюмуючи – один із стратегічних напрямків для росії (морський), що дає можливість проведення десантних операцій проти Одеси та всього чорноморського узбережжя України – провалено. Будь-яка група кораблів, яка підійде досить близько, буде знищена нашими протикорабельними ракетами. Спільно із застосуванням таких більш-менш передових технологій як "Байрактари" та інших безпілотних апаратів, ми довели, що можемо дати асиметричну відповідь агресору. Незважаючи на колосальну перевагу росії в плавзасобах, авіації, ракетах, вона не здатна зараз виконати стратегічні завдання своєї так званої "спеціальної військової операції". Для росіян це — епічна поразка, яку вони прикривають заявами про "жест доброї волі", — зазначає Сергій Грабський.

При цьому, продовжує він, треба розуміти, що Україна, не маючи плавзасобів, використовуючи іншу специфіку, не потребує фізичної присутності на Зміїному.

"Але там можуть бути розташовані якісь технічні засоби, які дозволять покращити мореплавство в даному регіоні, – вважає експерт. – Або ж проводити на острові діяльність, яка не пов’язана з постійною присутністю там людей. Останнє безглуздо, тому що війна триває – і люди на Зміїному будуть у постійній небезпеці".

Сьогоднішній нічний удар по Одеській області, який призвів до численних жертв серед цивільного населення, не обов’язково слід пов’язувати з помстою росіян за острів Зміїний, вважає полковник.

"Я б все не пов’язував ці дві події, не займався конспірологією. Адже так можна прив’язати будь-які ракетні удари до тих чи інших подій та дат", — пояснює Сергій Грабський.

Нагадаємо, що в росії визнали провал на острові Зміїний і навіть спробували виправдатися, що викликало чимало жартів у мережі.

Зазначимо, що відбити острів у загарбників допомогла нова українська зброя.