Контрнаступ ЗСУ, кінець війни та чи живий путін: топ-6 заяв головного розвідника України

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Війна в Україні може закінчитися у 2023 році провалом росії, проте до того ще треба протриматися.

Про це та багато інших питань про хід війни висловився керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю для "РБК-Україна". "Телеграф" зібрав головне з його заяв.

Чому Росія посилила ракетні обстріли

Багато галасу наробив ракетний обстріл по житловому будинку та базам відпочинку в Одеській області, після чого ряд ударів було завдано по Харкову, Слов’янську та багатьом іншим містам. Українці пов’язували це зі звільненням від окупантів Зміїного острова, але Буданов стверджує, що причина інша.

"Ці чинники між собою ніяк не пов’язані. Питання, чому росія посилила ракетні обстріли, має просту відповідь. Жодної конспірології. Змінився керівник "спеціальної військової операції", ним став керівник Повітряних сил. Він вміє воювати бомбардувальниками і ракетами, і робить те, що вміє", — наголосив голова ГУР Міноборони.

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Ситуація на окупованих територіях

"Чим більше наше населення перебуває в окупації, тим йому тяжче ментально. Насправді зараз на багатьох окупованих територіях мало не єдине, що поєднує людей із вільною Україною, — є робота поштарів, особливо для пенсіонерів. Інтернет заблокований, новини – суто російська пропаганда. А вона мовить, що всі вже втекли, зброї немає, всіх кинули, це назавжди, і все в такому ключі", — каже Буданов.

Але партизанська робота в окупації ведеться. Що з цього вийде, покаже час.

Росіяни тим часом готуються до "референдуму" 11 вересня на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, але між підготовкою та проведенням довгий шлях; до кінця ніхто не готується до "приєднання", але цей сценарій є серед варіантів окупантів, як і створення однієї чи кількох нових "республік". Вирішуватиметься все "в останній день".

Коли буде перелом у війні

Щоб Україна перейшла в контрнаступ, потрібна зброя, і коли ми її отримаємо — лише питання часу.

"Давайте почекаємо, у серпні ми побачимо якісь кроки з нашого боку, ближче до зими темпи зменшаться. Насправді темпи і так повільні, росіяни наступають виключно на двох ділянках, вони не мають сил і засобів для широкомасштабного наступу, це все втрачено. З іншого боку, у нас теж досить важка ситуація, нам важко перейти у контрнаступ. Ми в багатьох аспектах залежимо від кількості та якості зброї. Але операція продовжуватиметься до повного звільнення українських територій", — каже головний розвідник.

Можливість ядерного удару та відкритого вступу у війну Білорусі

Чисто теоретично росія має можливість завдати ядерного удару по Україні, але не зважиться на це — такий крок не вирішить жодних військових чи політичних завдань, а просто прискорить розпад самої росії, заявляє Буданов.

Тим часом, на його думку, шанси на відкрите вторгнення в Україну з Білорусі — "абсолютно мізерні". Усі перекидання білоруських військових планові, а росіян там зараз дуже мало.

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Коли і як закінчиться війна

Війна в Україні закінчиться відновленням кордонів, якими вони були на момент набуття Незалежності у 1991 році.

Це може статися у наступному, 2023 році, вважає Буданов.

Чим усе закінчиться для росії

У рф є два варіанти:

"депутинізація" за нової влади та відновлення відносин росії з іншими країнами; розпад росії.

При цьому "чи живий путін зараз?", — питання риторичне, каже Буданов.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у британській розвідці дали тривожний прогноз, чого чекати на Донбасі після відступу ЗСУ з Лисичанська.