Як Україна може захиститися від ракетних обстрілів рф: генерал назвав два кроки

Український генерал пояснив, що допоможе захиститися від агресії росії

Російські окупанти активно б’ють ракетами по українським цивільним об’єктам. Досі продовжується підрахунок жертв удару 9 липня з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Ураган" по житловій п’ятиповерхівці у місті Часів Яр, що на підконтрольній частині Донеччини. На ранок 11 липня відомо, що загинули вже щонайменше 22 особи.

А в ніч на 11 липня окупанти тричі зазнали ракетного обстрілу Харків. Одна з ракет також потрапила до житлового багатоповерхового будинку.

Цього ж понеділка, 11 липня, росіяни завдали чергового ракетного удару по Одеській області.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України (ЗСУ) Ігор Романенко розповів виданню "Телеграф", як можна мінімізувати загрозу завдання подібних ракетних ударів по Україні.

"На жаль, триває завдання ракетних ударів по різних об’єктах фактично по всій території України. Реальна можливість зменшення ефективності таких дій противника – посилення протиракетної та протиповітряної оборони (ПРО та ППО) для знищення різного виду ракет у повітрі, а також для знищення носіїв цих ракет, до яких належать наземні ракетні комплекси типу "Іскандер", морські носії "Калібрів" (кораблі та підводні човни). Плюс – знищення носіїв повітряних ракет (літаки стратегічної та ударної авіації)", — пояснює генерал Романенко.

За його словами, перша частина захисту від ударів ракет передбачає збільшення кількості та якості зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) типу "Patriot", що поставляються в Україну, модернізації PAC-3 (протиракетні), NASAMS, С-300, IRIS, а також сучасних засобів радіоелектронної боротьби – для придушення системи управління та наведення ракет у польоті.

Друга частина – знищення носіїв потребує нарощування ракетних можливостей Збройних Сил України за рахунок закупівлі та розробки своїх ракетних комплексів з дальністю поразки до 3-5 тисяч кілометрів, наголошує Ігор Романенко.

Тільки поєднання таких "щита" та "меча", упевнений генерал, дозволить суттєво зменшити ефективність дії ракетних ударів супротивника.

Ігор Романченко зазначає, що багатьох хвилює наступне питання: "Що робити, адже по нам б’ють з території рф, Білорусі, атака на які буде прирівняна до відкритого оголошення війни, чого ми зараз намагаємося уникнути?". На думку генерала, тут слід рухатися від простого до складного.

"Нам важко, виходячи з військово-політичних моментів, бити по "Іскандерах", які стріляють по нас з Білорусі, з Білгородської області росії. Але по підводних човнах і кораблях противника в Чорному морі бити можна і потрібно, — упевнений військовий експерт. — Підводні човни дизельні, вони періодично спливають. Все це можна обчислити. І бити по них, кораблями, відправивши їх слідом за крейсером "Москва" — на морське дно".

Ми поки що не можемо вдарити по Севастопольській базі Чорноморського флоту рф, зазначає генерал. Але коли ворожі плавзасоби виходять звідти, щоб завдати удару "Калібрами" – нам слід спрацьовувати на випередження, знищуючи носіїв даних ракет, вважає Ігор Романенко.

А потім треба діяти, виходячи із ситуації, яка складатиметься як на фронті, так і в геополітичному розрізі, – зазначає експерт. — Для початку, можливо, за допомогою сил Спеціальних операцій слід знищувати ті самі "Іскандери" на стартових позиціях, бомбардувальники-носії — на аеродромах. А настане час – битимемо по них і зі своєї території. Військові фахівці, генерали союзників кажуть, що за таких дій, які проводить росія, Україна має право завдавати ударів по її території. Але ми поки що цього не робимо, тому що ті ж союзники просять не допускати подальшої ескалації".