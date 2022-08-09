Ядерний тероризм: які загрози та чому росіяни створили Україні, Туреччині та усьому світу

росія застосовує стратегію ядерного терору, чим загрожує не лише Україні, а й усьому світу

Ядерний тероризм з боку росії вийшов 2022 року на новий рівень. Від просто погроз у стилі "ми такі – можемо і пальнути", країна-агресор перейшла до дій. Спочатку було захоплення Чорнобильської АЕС, прольоти ракет над нею. Але ЗСУ змусили росіян звідти відступити.

А потім захоплену Запорізьку АЕС в Енергодарі росіяни перетвории у військову базу. Звідси вони ведуть обстріл українських населених пунктів. Тут же здійснюють самообстріли, видаючи їх за удари з боку ЗСУ.

Ну а останнім часом з’явилися дані, що територія ЗАЕС замінована.

Крім того, у понеділок, 8 серпня, росія дипломатичними каналами повідомила США, що має намір тимчасово вивести з-під інспекційної діяльності свої ядерні об’єкти, які такій підлягають згідно з Договором про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Про те, чому росія розгорнула ядерний терор, які загрози є не лише для України, а й для Туреччини та всього світу, "Телеграфу" розповіла старший аналітик Центру досліджень сучасної Туреччини, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Євгенія Габер.

Державний тероризм – традиційна російська практика

Використовуючи ядерний шантаж, росія поводиться як держава-терорист. І вже мало, щоб її визнано державою-спонсором тероризму, впевнена Євгенія Габер. На її думку, слід розширити це поняття, говорити про те, що це практика державного тероризму як частини стратегічної культури росії.

"І цей державний тероризм розпочався не вчора. І навіть не 24 лютого 2022-го – після відкритого вторгнення в Україну. І навіть не у 2007 році – з доктрини Герасимова та наступної гібридної війни і всім, що з цим пов’язано. Ми говоримо про державний тероризм як частину російської культури, починаючи з російської імперії. Продовженням був Радянський Союз. Тепер те саме творить сучасна росія", — підкреслює експерт.

На її думку, ядерний шантаж (ядерний тероризм) – це один із проявів такого державного тероризму.

"Є політичні вбивства. Є психологічна війна. Є всілякі операції впливу. Є зерновий тероризм. Військовий тиск. І є ядерний тероризм. Ось зараз ми говоримо саме про ядерний тероризм", – акцентує Євгенія Габер.

Вона наголошує, що один із аспектів ядерного шантажу – загроза ядерної війни.

"На даному етапі складно змусити західні країни повірити в цей блеф. Тому з боку росії лунають заяви в стилі — такої війни не повинно статися. Набагато більш реалістичним варіантом для Кремля є шантаж за допомогою атомних електростанцій. Що ми і бачимо. Безумовно, це, серед іншого – спроба зупинити можливий контрнаступ ЗСУ на півдні. Як і спроба чинити тиск на західних партнерів України, щоб ті припинили постачання нам озброєнь", – пояснює Євгенія Габер.

росія хоче переговорів

Паралельно з цим, продовжує експерт, масово з’являються дослідження західних аналітичних центрів про те, що війна затягується, страждає весь світ, її треба зупиняти швидше.

"Звучать заяви ексканцлера Німеччини Шредера, турецького президента Ердогана, низки чинних європейських політиків про необхідність якнайшвидших переговорів. Про те, що треба враховувати інтереси росії. З’являються явно маніпулятивні дослідження та анонси провокативних документальних фільмів, спрямованих проти України".

Все це, впевнена експерт, говорить про те, що росія знаходиться в дуже складному становищі. І робитиме все можливе, щоб підірвати приплив західної допомоги в нашу країну, щоб посадити нас за стіл переговорів зараз, коли росія ще може утримувати окуповані території, коли здатна влаштувати театр абсурду у вигляді псевдореферендумів – і заморозити конфлікт.

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Російські ігри на АЕС у Туреччині

Окрім державного тероризму та ядерного шантажу як спроби підірвати допомогу з боку Заходу Україні, росія, за словами Євгенії Габер, використовує ядерний шантаж і проти інших країн.

"Погляньте, що зараз відбувається в Туреччині. На південному узбережжі країни будують АЕС "Аккую". Вона споруджується за російським проєктом, при цьому фірмою підрядником була турецька компанія. Але зараз "Росатом" в односторонньому порядку розірвав цей договір. І перепідписав його вже з російським консорціумом. У результаті в країні-члені НАТО об’єкт критичної інфраструктури стратегічного значення, в туристичній зоні, зводять зі стовідсотковою присутністю "Росатому". Більше того — російська сторона вже заявляє, що це не турецький об’єкт, який просто будує росія, але — це перша російська АЕС за межами російської федерації. Мало того, що немає жодного обміну технологіями, то ще й деякі частини АЕС можу бути закриті для турецьких представників", — акцентує експерт.

У Євгенії Габер немає сумнівів, що коли знадобиться чинити тиск на турецьку владу для прийняття рішень, вигідних росії, або при погіршенні відносин між Москвою та Анкарою (що трапляється досить часто) – кейс АЕС "Аккую" обов’язково буде використаний Кремлем.

"І це буде черговий ядерний шантаж, — попереджає експерт. — Можна "забути" привезти паливо, потрібні деталі, вивезти відпрацьовані ядерні відходи. А можна завезти на станцію озброєння. І фактично перетворити АЕС на території члена НАТО на російську базу (бо ніхто не може контролювати, що там знаходиться). Це частина ядерного тероризму росії як держави-терориста".