Кремль лише шукав привід: як зрив "зернової угоди" вплине на Україну та хто може вирішити ситуацію

Розпитали експертів про наслідки згортання росією зернового коридору, і хто може допомогти

Після атаки вранці 29 жовтня на військові кораблі Чорноморського флоту росії, що стоять у тимчасово окупованому Севастополі, рф заявила, що припиняє участь у зерновій угоді.

Тій самій, яка запрацювала з початку серпня і мала тривати, як мінімум, до кінця листопада. Експерти розповіли "Телеграфу", що означають подібні дії країни-агресора.

Агресор просто знайшов привід, але що скаже Ердоган?

Директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає абсолютно незрозумілим, як можна називати очевидну військову мету ЗСУ – терактом. На його думку, те, що українці змогли провести таку унікальну операцію у Севастополі, – чудовий хід.

"Традиційно для росіян на чорне говорити – біле. Називати терактом те, що таким не є. Удару завдали по військових кораблях, з яких ракетами "Калібр" обстрілювалися, зокрема, українські цивільні об’єкти. І наша відповідь була абсолютно логічною, закономірною, правильною”, – вважає експерт.

Він нагадує, що росіяни і раніше заявляли про намір вийти із "зернової угоди". Шукали той чи інший привід. Вирішили, що цей – підходить.

"Питання у тому, як вони зможуть зупинити рух вантажних кораблів в українські порти та з них. Чи стануть їх обстрілювати. А якщо стануть – то чим, з огляду на наявність в України відповідних ракет, тих самих дронів. Нових можливостей, які ми вже продемонстрували. Тепер росіянам набагато складніше буде організувати блокаду наших портів, – упевнений Ігор Семиволос. – І ще важливий момент: зернову угоду лобіював президент Туреччини – Ердоган. Вважав її укладання – одним із своїх гучних зовнішньополітичних успіхів".

Росіяни завдають удару не тільки по Україні

Народний депутат VIII скликання, президент Української аграрної конфедерації (УАК) Леонід Козаченко називає рішення росії про закриття так званого "зернового коридору" цілком очікуваним.

"Росіянам не цікаво було давати можливість Україні зміцнювати економіку, якось компенсувати втрати в такий важкий для нас час. При цьому треба розуміти, що це не просто російська війна проти України, а й війна проти всієї планети, смерть від голоду людей у різних країнах. Але рф це не хвилює", — пояснює експерт.

За його словами, сільське господарство України зазнає чергових втрат. Ми могли експортувати "зерновим коридором" понад 7 млн тонн свого врожаю за місяць, зазначає Леонід Козаченко.

"До війни це робилося виключно через морські термінали, – розповідає експерт. – А тепер таку кількість можна було б поставити за рахунок морських та сухопутних шляхів. Понад 2 млн ми можемо зараз експортувати до Європи сушею і до 5 млн – по морю. "Зерновий коридор" поступово нарощував оберти. Потім росія постаралася пригальмувати вихід української продукції через морські термінали на світовий ринок. Вона створила штучну чергу, аргументуючи це тим, що нібито не може перевіряти таку кількість кораблів. У результаті суттєво знизила обсяги того, що рухалося цими морськими шляхами. А зараз і зовсім заблокувала "зерновий коридор" під надуманим приводом".

Леонід Козаченко наголошує, що доходи наших фермерів і так впали майже на 40% через принесені війною проблеми з логістикою, цінами. А тепер ситуація може посилитися.

"У портах, на терміналах, які використовувалися для вивезення нашої продукції морем, сьогодні зібралося близько 2 млн тонн зерна. І на підході — близько 300 тисяч тонн. Тепер доведеться думати, що з цим робити, — пояснює експерт. — Щоб остаточно вирішити проблему експорту, треба перемагати рф військовим шляхом. У дипломатичному плані слід використовувати ООН, НАТО. Для того, щоб допомагати не тільки Україні, а й мільйонам людей, які можуть повсюди померти від голоду через дії росії, ці міжнародні структури повинні діяти рішучіше. Сподіваємося, так і станеться. При цьому самі посилюватимемо роботу проти росії як на полі бою, так і на дипломатичному фронті. Упевнений, що ми переможемо!"