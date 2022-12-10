путін приречений, у нього не залишилося вибору - ексголова МЗС України

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко проаналізував останні заяви президента рф та удари по російських аеродромах

Одними з топ-подій минулого тижня стали вибухи, що пролунали 5 грудня на російських аеродромах у Саратовській області та під Рязанню, а також 6 грудня – в районі Курська.

Крім того, новими заявами в ракурсі російсько-української війни розродився диктатор росії — володимир путін. Він хвалився захопленням чужих територій, прогнозував продовження т.зв. "спеціальної військової операції", брязкав ядерною зброєю і намагався виправдати ракетні удари по енергосистемі України.

Українські удари вглиб росії та пропагандистські ігри країни-агресора прокоментував "Телеграфу" колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Росіянам продемонстрували, що вони приречені

На думку Володимира Огризка, удари по російських військових аеропортах з використанням, ймовірно, радянських модифікованих дронів-розвідників Ту-141 "Стриж" продемонстрували два важливі моменти.

"По-перше, український військово-промисловий комплекс (ВПК) починає відроджуватися. Ті напрацювання, які були на просунутому етапі розвитку, сьогодні нарешті починають втілюватися в життя. По-друге, атаки на російську військово-промислову інфраструктуру не викликають на Заході жодних заперечень", – пояснює екс-глава МЗС.

На його думку, це дає серйозний політичний ефект. Показуючи Москві – хоч би що росіяни робили, які б стратегії не вигадували – вони приречені.

"9 грудня в Раді безпеки ООН відбулося чергове засідання, яке скликала рф через постачання Заходом зброї Україні. Зрозуміло, що жодних рішень там не ухвалили. Це просто чергова пропагандистська акція. Втім, для Москви важливий не так реальний результат, як пропагандистський ефект, — акцентує експерт. — І ми почули чергові заяви представників країни-агресора, що Україна нібито саме завдяки поставкам із Заходу починає атакувати російські об’єкти. За логікою Кремля, ми, українці, маємо зазнавати російських атак, а росіяни повинні бути захищені від наших".

За словами дипломата, дві ці події – атаки на російські військові аеродроми, а також викрутки російської пропагандистської машини, йдуть паралельно. І дезінформація, фейки, в результаті затьмарюють у російській соціальній свідомості самі події.

"рф живе у світі особистих пропагандистських уявлень, міфів, – наголошує Володимир Огризко. – І зараз міф про злісний Захід, який допомагає Україні бити росіян, буде головним в інформаційному просторі країни-агресора".

Про путінські заяви та переговори

Коментуючи чергові путінські випади, колишній голова МЗС зазначив, що той не має іншого шляху, окрім як говорити те, що він говорить.

"Російська історична традиція (я про це говорю постійно) не передбачає можливості помилки з боку царя. Якщо цар помиляється — він уже не справжній і його треба міняти", — пояснює Володимир Огризко.

Тому, продовжує він, путін говорив і говоритиме, що удари по Україні – законні, що це – благо для нашої країни, що Україну треба знищити, бо немає такої держави. Що Україна – просто частина рф, історичної росії. І інші шалені речі, які путін повторює роками.

"путін просто не може бути іншим. Як і будь-який інший російський правитель. Не передбачається можливості різкої зміни позиції, — зазначає Володимир Огризко. — До того ж, всі останні путінські заяви є, з погляду російського суспільства, адекватними. Переважна більшість росіян продовжують у нього вірити, вважаючи, що він усе робить правильно”.

Ну, а заклики до переговорів, що періодично звучать з росії, і навіть те, що деяка кількість громадян країни-агресора це підтримує, зовсім не означає бажання справедливих переговорів і справедливого миру, запевняє експерт.

"У їхньому розумінні – це переговори про капітуляцію України. Лише про це, а не про те, що треба змінювати парадигму російських дій. Тому путінські заяви є продовженням загальноросійської лінії, яку ми зараз ламаємо на полі бою", – резюмує Володимир Огризко.