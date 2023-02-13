В США школярів навчають за глобусами з "російським" Кримом – відомий письменник розповів "Телеграфу" деталі

Подібні навчальні матеріали обурили українців

На найбільшій у світі платформі електронної комерції "Амазон" продаються глобуси, на яких український півострів Крим помилково віднесений до кордонів росії. Фото такої навчальної моделі оприлюднив відомий український письменник Андрій Курков.

- В США і, мабуть, по всьому світу також продаються мільйони глобусів "made in China". Ось такі глобуси американці купують своїм дітям-школярам. Донецьк на цих глобусах український, а ось Крим російський. І що з цим робити? – поставив риторичне запитання Андрій Курков, проілюструвавши допис фотодоказом.

Глобус з "російським" Кримом в США

Письменник уточнив "Телеграфу", що цей глобус придбала родина його американських знайомих для власної доньки. Замовлення було зроблено на "Амазоні", а після отримання посилки, виявилось, що виробники мають хибне уявлення про приналежність Криму. Адже півострів був незаконно анексований росією у 2014-му році.

- Наступного разу, коли буду в Сан-Франциско, перевірю глобуси, які продаються у книгарні, – додав письменник.

В коментарях українці пишуть, що також натрапляли на факти, коли на географічних картах чи глобусах, придбаних і в європейських країнах, були невірно вказані кордони України. Серед порад – звернення до менеджера, напряму до виробника, географічного товариства, а також привернення уваги Міністерства закордонних справ України.

У нас продавали карти такі. Чоловік "допоміг" магазину вилучити їх с продажу. Більше вони з цим не жартують. Головне правильні аргументи: в той час, коли уряд США підтримує Україну ваш магазин підтримує ворога, проти якого уряд США запровадив чимало санкцій, — вважає Тетяна Немцова, що мешкає у Канаді.

В Польщі кілька років тому після розголосу такі глобуси вилучили з продажу. В Штатах, мабуть, так само потрібно діяти, — висловлює свою думку Людмила Ямщикова.

В США такі глобуси легко повертаються назад, де купили. На сайті магазину (мережі) лишаєте відгук про товар з детальним описом, що не влаштувало – все покупці, як правило, завжди читають відгуки перед покупкою. Це працює, – наводить ще один спосіб Світлана Стоппе. – Навряд чи виробник почне перемальовувати глобус на наш лад, бо йому напишуть покупці. Я думаю це спеціально замовлена партія, а не принципова позиція китайського виробника. На виробника повинні впливати українські держпредставники, в тому числі українські дипломати в Китаї, це їхня робота. Я шукала дитині глобус торік на "Амазоні", на щастя не бачила жодного де б Україна була не цілісною. А от з книжками/атласами ситуація дійсно погана.

До речі, у військових американських колах вважають цілком ймовірним повернути Крим Україні де-факто вже у 2023-му році. Але це відбудеться за умови збереження темпів та обсягів постачання зброї українській армії та пролонгації санкцій стосовно росії. Такий варіант, зокрема, розглядає екскомандувач армією США у Європі генерал Бен Ходжес.

Як повідомлялось раніше, в росії випустили партію настінних карт, на яких привласнили собі не тільки Крим, а й частини чотирьох областей – Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької – захоплених в ході бойових дій.