Президенти росії та США зроблять важливі звернення 21 лютого: чого чекати від Байдена та путіна

Невипадково американський і російський президенти вирішили зробити заяви в один й той самий день, вважають експерти

Тиждень, на який припадає річниця російського вторгнення в Україну, обіцяє бути дуже напруженим. Але ще до трагічної дати, 24 лютого, намічено низку резонансних звернень. Два з них припадають на вівторок, 21 лютого. Цього дня президент США Джо Байден, який намітив на 20-22 лютого відвідування Польщі, має намір виступити з якоюсь промовою, в якій, серед іншого, звернеться до путіна і російського народу. А путін цього ж дня збирається звернутися до федеральних зборів, хоч мав це зробити ще під кінець минулого року.

Експерти розповіли "Телеграфу", чого і чому чекати від цих знакових звернень у ракурсі російсько-української війни.

Байден надішле чіткі меседжі Україні та росії

Президент аналітичного центру "Політика", народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов зазначає, що синхронні заяви від путіна та Байдена – не випадкові. Адже минув майже рік повномасштабних воєнних дій. Настав час для певних підсумків та оголошення стратегічних цілей.

"З боку Джо Байдена можна очікувати меседжу "росія без путіна". В анонсі виступу спеціально зазначено, що президент США надішле сигнали і російському керівництву, і російському народу. Ймовірно, сигналом для народу і для еліт буде необхідність зміни режиму і політики в Кремлі, "Вважає експерт. — США можуть заспокоїти росіян тим, що не планують нападати на рф або домагатися її розвалу. Наголосити, що політична мета підтримки України з боку Штатів – повернення світового порядку, заснованого на правилах. І нова росія має поважати цивілізовані правила".

Як і коли може помінятися керівництво у Москві – ніхто не уточнюватиме, впевнений Ігор Попов. Це може бути транзит влади на чергових чи дострокових виборах чи інші методи – на розсуд російських еліт. Їм визначатися та вирішувати, наголошує експерт.

На думку Ігоря Попова, для нинішнього керівництва Кремля меседжем з боку Байдена може бути повторення тези віце-президента США Камали Харріс, висловленої нею на Мюнхенській конференції з безпеки. А саме – про відповідальність російського керівництва за злочини проти людяності. Плюс – позиція США щодо створення міжнародного спеціального трибуналу.

"Усі документи щодо створення такого трибуналу українська експертна група підготувала за указом президента Володимира Зеленського ще у вересні 2022 року, – наголошує експерт. – Наші дипломати довго вели необхідну роботу із союзниками, і останнім часом українська позиція в цьому питанні отримує все більше підтримки". І це може бути не "гібридний" трибунал на базі українських судів з доповненням міжнародних суддів, а масштабніший орган, зі створенням його через голосування на Генасамблеї ООН".

Меседжем Байдена для України буде, на думку Ігоря Попова, запевнення у підтримці "так довго, скільки буде потрібно для перемоги" та анонс нових постачань озброєння. Після згадки британським прем’єром Ріші Сунаком далекобійних ракетно-артилерійських систем у контексті допомоги для ЗСУ, про готовність поставити такі спецбоєприпаси можуть заявити і США, припускає експерт.

Байденівські акценти та путінські казки

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що від Байдена ми почуємо традиційні слова про підтримку України.

"А ось, що він скаже по рф, на адресу рф, — складно припустити. Особливо, враховуючи, що анонсовано його якесь звернення до путіна і російського народу в цілому. Не віриться, що він буде робити заклики типу "скидайте тирана!". Мені здається, не в інтересах США зараз робити такі заяви. По-перше, це ні до чого не приведе. Не стануть росіян брати в руки коли та йти скидати свого "царя", бо їм так сказав заморський. Не в їх це традиції, – пояснює експерт. – По-друге, такий заклик – це остаточне спалювання переговорних мостів. Припускаю, що у своєму зверненні до російського народу Байден наголосить на тому, що Захід для них – не ворог. Що не було і немає планів щодо розчленування росії, нападу на неї. Що Захід допомагає Україні, бо вона стала жертвою російської агресії. Що для росії це ніяка не визвольна, а загарбницька війна".

Щодо путіна – навряд варто чекати на щось незвичайне, прогнозує Олексій Голобуцький.

"Він традиційно розповідатиме соціальні, геополітичні та інші казки. Пообіцяє більше грошей населенню. Повторить чергову порцію маячні про те, що росія воює не з Україною, а з НАТО, — припускає експерт. — Куди менш ймовірним виглядає оголошення про якийсь новий "союз" Відомо, що до Москви понаїхали представники "керівництва" невизнаних Абхазії, Південної Осетії. Нещодавно знову навідувався Лукашенко. І ходять чутки, що російське керівництво має намір оголосити про створення Союзної держави із включенням до неї ось цього всього. Якесь перезавантаження проекту з раніше нібито "вільними республіками" і останнім часом все менш самостійною Білоруссю. Але в цей варіант, наголошую, я вірю менше, ніж у чергові путінські бла-бла-бла".

Ще один варіант, за словами Олексія Голобуцького, що путін перейменує так звану "спеціальну військову операцію" на контртерористичну операцію.

"Це підтвердить, що росія явно не тягне вже війну. Вже зрозуміло, що ні Бахмута, ні іншого вагомого "успіху" у агресора до 21 лютого не буде. І путіну нічого тут сказати, крім загальних шаблонних слів, — пояснює експерт. — Жодних "я втомився, я йду" ми від нього, звичайно, не почуємо. Для путіна це те саме, що покінчити життя самогубством".