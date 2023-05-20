США загрожує дефолт: як це вплине на світову економіку та військову допомогу Україні

Джо Байден вже звернувся до американців, представивши антикризовий план

Вже 1 червня Сполучені Штати Америки можуть зіткнутися з нездатністю позичати гроші і вчасно сплачувати зовнішній борг, що означатиме настання дефолту для американської економіки. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, це призведе до катастрофічних економічних та фінансових наслідків. Водночас президент Джо Байден в екстреному зверненні запевнив американців, що має антикризовий план, який допоможе досягти угоди про збільшення боргу й уникнути дефолту.

"Телеграф" з'ясовував, як криза в США вплине на стан світової економіки і чи можуть фінансові проблеми Америки негативно позначитись на обсягах військової допомоги Україні.

"Горе" від багатства

Станом на 2023 рік США посідає перше місце у світі за сумою заборгованості. У січні американський держборг досяг встановленого Конгресом граничного розміру – 31,4 трлн доларів. Відтоді уряд вже не міг позичати гроші для соціальних виплат, зарплат військовим та обслуговування позик.

Варто зазначити, що це трапляється зі США не вперше: з 1960 року ліміт заборгованості переглядали 78 разів, востаннє це сталося 2011 року. За словами головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень, кандидата економічних наук Івана Уса, найбільш вірогідно, що аналогічний сценарій чекає на американську економіку і цього разу, адже в іншому разі світ порине у глобальну економічну кризу.

Економіст зазначає: причиною загрози дефолту є надмірний друк доларів США, обсяги яких після Ямайської конференції 1976 року не забезпечені золотими резервами. Дана система регулярно піддається критиці як з боку демократів, так і з боку республіканців, але щоразу під загрозою дефолту уряд ухвалює рішення про підвищення стелі держборгу. Попри це, саме національна валюта Америки є найбільш затребуваною у світі, а американська економіка — найпотужнішою.

У зв'язку з цим свого часу навіть висували пропозиції скасувати стелю заборгованості для США, адже її економіка приречена на повторення даного сценарію, проте такі умови могли б призвести до втрати довіри до американської валюти і економіки в цілому, тому американці відмовились від цього рішення.

"Дефолт у США — це як падіння величезного метеориту на Землю. Подія катастрофічна і навіть смертельна, але вкрай маловірогідна. Значна частка світової торгівлі відбувається у доларах США, резерви десятків країн світу зберігаються також в американській валюті, тому ані республіканці, ані демократи, ані уряди інших держав не зацікавлені у дефолті провідної економіки світу", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Варто зазначити, що в уряді США дійсно висловлюють впевненість, що досягнуть угоди по бюджету, і дефолту вдасться запобігти, пише "Голос Америки".

"Переговори з провідними республіканцями стосуватимуться виключно бюджету, і не йдеться про те, щоб не платити за рахунками. Усі лідери згодні з тим, що дефолту не буде", — заявив президент США Джо Байден.

Аналогічну думку висловив і спікер Палати представників Кевін Маккарті. За словами посадовця, попри те, що строки ухвалення рішень дуже стислі, уряд зробить все можливе, щоб не допустити дефолту.

Україна отримає своє за будь-яких умов

Спостерігаючи за кризовими подіями в США, українці дещо напружились, адже економічна та військова підтримка саме цієї держави відіграє значну роль у спроможності України синити опір окупаційним військам рф.

Якщо американський народ або опозиційні сили в уряді США порушать питання доцільності "космічних" витрат на війну в Україні в умовах кризи у власній економіці, поставки нам озброєння та фінансових траншів можуть бути значно знижені.

Особливо невтішними здаються перспективи, враховуючи, що 2024 року американці будуть обирати нового президента, і одним з кандидатів на пост глави держави є Дональд Трамп — симпатик російського режиму, відомий своїми неоднозначними висловлюваннями щодо подій в Україні.

Насправді, все не так кепсько, як здається, впевнений політолог та історик Олексій Кошель. За словами експерта, думка про те, що у воєнні часи тема підтримки України є ключовою у передвиборчих процесах на Заході, помилкова.

"Це не так, і досвід Туреччини зараз це наочно демонструє. Виборців першочергово цікавлять питання власного достатку, інфляції та соціального комфорту. Наративи про негативний вплив підтримки України на американську економіку просуваються зазвичай від політиків, активістів та журналістів, які так чи інакше пов'язані з росією. Попри це, на відміну від Східної Європи, у США впливовість таких джерел є значно меншою, тому побоюватися їх не варто", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

За словами Олексія Кошеля, навіть Дональд Трамп, якого прийнято вважати проросійським кандидатом, у своїй передвиборчій кампанії не грає на руку рф. Усі його заяви, пов'язані з економікою, обіцяють виборцям зниження інфляції, збільшення прибутків і здешевлення кредитів.

"Пов'язувати економічні складнощі США з підтримкою України навряд чи хтось буде з декількох причин. По-перше, це не відповідає дійсності. По-друге, суперечить специфіці американської політики, яка передбачає, що США є "жандармом" світу. Впродовж десятиліть порядок денний американського уряду не змінюється — це боротьба за демократичні цінності, допомога у боротьбі за незалежність інших країн та протистояння диктатурі. Тому "продавати" американцям тезу про користь від зменшення підтримки України у війні з державою-терористом просто безглуздо", — зазначає експерт.

Варто зазначити, що попри загрозу дефолту, самі американці декларують готовність надавати Україні усю необхідну підтримку принаймні до кінця поточного фінансового року (30 вересня). За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, для цього будуть задіяні асигнування, виділені Конгресом ще торік.