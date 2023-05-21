VIP-відпочинок у Криму. Яким буде курортний сезон, коли знищать ключові мости, порти й аеропорти

Кримська "бавовна" – одна з головних причин зриву сезону

Сезон цвітіння "бавовни" в окупованому Криму та спровокований майбутнім контрнаступом ЗСУ саспенс призвели до того, що курортний сезон на півострові вже летить під три чорти. Окупаційна влада просить грошей у царя-батечка путніа, щоб влітку зовсім не "загнутися", а самі росіяни, які звикли до того, як в Криму "душевно", в соцмережах посилають хвилі хейту у бік "українських нацистів", які не дають пересічним росіянам "внє палітікі" спокійно хлюпатися у хвилях Чорного моря.

Яким обіцяє бути курортний сезон в Криму і що там зараз відбувається, з’ясовував "Телеграф".

VIP-умови

З туристами цьогоріч в Криму все настільки кепсько, що це відверто визнає навіть окупаційна адміністрація півострову.

"Туристична галузь Криму сьогодні перебуває у дуже важкому становищі: місця на літо у санаторіях і топових готелях продано на 50%, у решті – на 30%", — йдеться у повідомленні прес-служби так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова, хоча ще в березні він заявляв, що курортному сезону буцімто нічого не загрожує.

Місцеві підприємці знижують цінник приблизно на 30% у порівнянні з минулим роком, щоб хоч якось затягти туристів

"Ціни падають до мінімуму. Готелі готові працювати на рівні практично нульової рентабельності, щоб хоч якось заповнити номери туристами", — пояснює "Телеграфу" заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

Однак реклама у місцевих туроператорів виходить так собі.

"Справжні щасливчики відпочиватимуть у Криму цього року. Водичка просто казка, пляжі напівпорожні, ціни нижче нема куди. Просто віп-умови", — йдеться у одному з оголошень про відпочинок.

У Криму обіцяють "VIP-умови"

Та, схоже, відчути себе "справжніми щасливчиками" бажаючих не густо. Настільки не густо, що цього року Мінекономрозвитку рф запланувало роздати працівникам туристичної галузі надурняк майже 3 млрд рублів, аби тільки сфера туризму зовсім не загнулась. Кожен працівник галузі має отримати близько 65 тис. рублів на весь сезон. Що означають ці гроші?

"Якщо брати грубо, то сезон в Криму це п’ять місяців – з травня по вересень, — розповідає "Телеграфу" власник пансіонату в селищі Чорноморське на заході Криму Олександр. – 65 тисяч поділити на п’ять – виходить близько 13 тисяч рублів на місяць. Один двомісний номер, залежно від місяця та попиту, раніше я здавав за 1,5-2 тисячі рублів на добу, тобто за тиждень сезону один номер мені приносив від 10,5 до 14 тисяч рублів. Таких номерів у мене в пансіонаті 15. При повному поселенні це близько 700-900 тисяч рублів на місяць. Різниця відчутна".

Він пояснює, що це не чистий дохід, адже слід відняти податки й зарплату двом робітницям. Натомість він отримає 13 тисяч рублів на місяць, що дорівнює доходу від оренди одного номеру за тиждень.

"Звісно, якби була повна бронь, як раніше, коли в травні у мене все вже було забито включно до липня, то нехай дають, 13 тисяч зайвими не будуть. А так, заброньовано у мене відсотків 25% номерів на червень. На липень взагалі нуль. Може, навіть і відкриватися не буду", — скаржиться Олександр.

Однак, за словами Царука, далеко не факт, що працівники туристичної сфери на окупованому півострові отримають навіть ці гроші.

"Запитання, коли їх виділять, як і чи будуть виділяти взагалі. Бюджет росії тріщить по швах (на сьогодні вже утворився дефіцит у 3,4 трлн рублів за плану 2,9 трлн за підсумками року. — Ред.), а туризм далеко не нагальне питання, яке фінансуватимуть з російського бюджету", — підкреслює Царук.

Найбезпечніше місце на світі

Втім, російська пропаганда намагається зверстати картинку курортної ідилії на півострові, хоч і вимушено визнає, що сезон буде непростим через якусь "геополітичну кризу".

"Працівники кримських готелів готові зустрічати туристів на найвищому рівні, створюючи найкомфортніші умови", — йдеться у пропагандистському сюжеті з промовистою назвою "Передсезонна лихоманка" на каналі "росія".

"Не страшно їхати в Крим, страшно звідти не повернутися", — коментують сюжет у соцмережах самі росіяни.

Звісно ж, кримська "бавовна" (тобто потужні вибухи з масштабними пожежами, які російська пропаганда чомусь називає "хлопка́ми" и "задымлением". – Ред.) – одна з головних причин зриву сезону. Та пропагандисти не вгамуються:

"Чи йде мова про якийсь контрнаступ, коли в Крим вкладаються колосальні кошти, величезні мільярди? Та ні про який контрнаступ мови не може бути. Так що не бійтесь, Крим це реально найбезпечніше місце в світі. Боятися їхати сюди не треба", — йдеться у сюжеті на YouTube-каналі "Вокруг Крыма".

Щоправда, в тому ж сюжеті російський блогер показує практично порожні пляжі та кафе Ялти.

В Ялті на пляжах яблоку ніде впасти

"Вау, скільки туристів. Не проштовхнутися. Мабуть, справді безпечно", — іронічно коментують відео підписники.

За словами автора блогу, туристи до Криму ще обов’язково приїдуть.

"Не маю сумніву, що є охочі. Занадто добре знаю менталітет російських туристів – все, за що "уплочено", має бути "проглочено". Або зігануті патріоти попрощатися приїдуть", — коментують користувачі соцмереж.

Друга причина, з якої росіяни не квапляться їхати до Криму, острах, що Керченській міст – єдина артерія, що пов’язує півострів з материковою росією, раптом вийде з ладу і вони опиняться "зачиненими", по суті, на військовій базі, адже цивільного авіасполучення рф з Кримом нема.

"Аеропорт у Сімферополі не працює. Паромна переправа працює неякісно, а міст увесь час під загрозою. Я 100% знаю, що у нас (у ЗСУ. — Ред.) вже з’явилася відповідна техніка, яка легко дістає до всіх цих точок. І, скоріше за все, цього сезону будуть знищені всі ключові порти, аеропорти, мости. Це скоро буде. Хоча Кримський міст, можливо залишать, щоб росіяни могли якось тікати", — додає в коментарі "Телеграфу" колишній спеціаліст відділу курортів і туризму міськради Євпаторії Сергій Вікарчук.

Та знову ж таки, пропаганда старається: "Відсутність авіасполучення навіть можна розглядати як плюс – це додаткова мотивація сісти у машину та проїхатися по гарним місцям росії", — сказано у матеріалі одного з туристичних порталів рф.

А такий собі російський воєнкор Роман Сапоньков взагалі висунув "геніальну" теорію: оборонні фортифікації на пляжах, які з переляку нарили в Криму росіяни, повинні не відвернути відпочиваючих, а навпаки спричинити туристичний бум.

"Люди, які поїдуть, будуть як на диковинку дивитися на лінії оборони, що нарили, в тому числі на берегу, і спокійно серед них засмагати", — запевнив пропагандист.

Дикість? Якби не так! За словами експертів, охочі отримати засмагу поміж "зубів дракона" знайдуться.

"Росіяни такі люди, що коли є знижки, вони поїдуть навіть у "гарячі" точки. Наприклад, коли було цунамі в Таїланді, росіяни все одно їхали, бо знижки ж, — каже Володимир Царук. – Крім того, це ж ми розуміємо, що в Криму "бавовна", місцеве населення розуміє, а росіяни у більшості своїй про це не знають, інформпростір вичищений, в їхніх ЗМІ про небезпеку в Криму ніхто ж не каже. Тому для російського споживача все нормально".

"Мінімальний курортний сезон, звісно буде, — погоджується Сергій Вікарчук. – [Російські] націоналістичні фанатики приїдуть. Та це 5-10% оборотів від того, що буває зазвичай. В основному санаторії будуть переорієнтовані під лікування учасників, так званої "СВО". Більша частина їх гине, але є і поранені".