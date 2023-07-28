Торговець цигарками і автор для Петросяна - яких фріків росія рядить в ООН захисниками православ’я

Що відомо про фейкових "захисників православ’я", яких росія тягне в ООН

З московських болот знову доноситься виття: після руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі росія раптом скликала засідання Радбезу ООН щоб обговорити нібито "переслідування православ’я" в Україні. Цинічність "гри" як завжди поза межами добра і зла: російські ракети знищують українські храми, але православ’я "переслідує" Україна.

Втім, сюрреалістичні російські практики інформаційного фашизму вже давно перестали дивувати. Цікаво інше: доповідати в Радбезі про "утиски віри" росія притягнула двох еталонних фріків: письменника-пропагандиста Яна Таксюра (звинувачується у держзраді) і колишнього клірика УПЦ МП Гедеона (Юрій Харон), який має такий строкатий проросійський бекграунд, що цілком міг би очолити партію "Єдіная росія".

В ООН заблокували онлайн-виступ Гедеона по технічним причинам, через щільний графік роботи Радбезу, та російські пропагандисти спричинили скандал, мовляв "прокляті англосакси" (зараз в Радбезі головує Великобританія) підтримують "репресивну політику київського режиму проти канонічного православ’я".

Що відомо про любителів "руського міра" Таксюра та Гедеона, далі в матеріалі "Телеграфу".

"Директор" МАФу

Юрій Самуїлович Харон, він же Гедеон, народився в 1960 році в Одесі. Після закінчення школи пішов працювати на завод та одночасно служив паламарем в одному з храмів Одещини.

Змінивши рясу на онучі, три роки Гедеон прослужив в радянській армії. Після дембеля вирішив вже ніколи не повертатись на завод, зачепившись за церкву.

Наприкінці 80-х Гедеона забирають в російський Курськ, де роблять з нього ченця. А далі кар’єра молодого священика просувається по синусоїді, зі злетами та падіннями.

У 1988 році Гедеона запихають на околиці "росії-матушки" в Тюмень. Та в несприятливому кліматі Юра Харон перебував не довго. На початку 90-х відбувається різкий поворот в кар’єрі Гедеона: патріарх Алексій переводить ченця до сонячної Каліфорнії, до складу кліру Православної церкви в Америці. Тут вже Гедеону була воля: Сан-Франциско, Санта-Барбара… Так служити можна.

Однак в 1999 році американські канікули Гедеона несподівано завершились: Юру Харона інкорпорують в тіло УПЦ МП. І пішло поїхало…

Гедеон стає настоятелем Десятинного храму Різдва Богородиці – того самого "храму-мафу", що незаконно збудований на території Національного музею історії України, і згідно з рішенням Господарського суду Києва має бути знесений.

Цікаво те, що на момент призначення Гедеона настоятелем храму фізично ніякого храму не існувало: спочатку Харон встановив на території музею намет, потім замінив його дерев’яною спорудою, а пізніше таки втулив капітальний МАФ. Коли дирекція музею почала вирішувати питання в судах, Гедеон пригрозив її директорці "родовим прокляттям" — звичайна корпоративна практика в УПЦ МП.

В Києві Гедеон обжився непогано: придбав люксовий Porsche Cayenne, був помічником екснардепа від Партії регіонів Юрія Мірошниченка, та, найцікавіше, – став співвласником ТОВ "Десятинка" яка торгувала харчами, алкоголем та тютюном.

У Харона, як у кожного "авторитетного хлопа" була і ціла колекція паспортів: український, американський та, звісно ж, російський.

В 2019 році Гедеон потрапляє в епіцентр гучного скандалу: в аеропорту "Бориспіль" прикордонники відмовилися пускати "батюшку" в Україну через те, що його паспорт виявився недійсним (при отриманні українського громадянства збрехав, що інших паспортів не має). За Гедеона заступився православний олігарх Вадим Новинський, і в 2020 році через сумнозвісний ОАСК Юра Харон повернув собі українське громадянство, та після початку широкомасштабного вторгнення знову його втратив.

Намагання росії представити Харона функціонером "пригнобленої УПЦ" в чистому виді маніпуляція.

По-перше, в березні цього року Гедеона викинула з УПЦ МП сама ж ця церква, звільнивши з посад вікарія Київської митрополії та намісника храму-мафу.

По-друге, перебуваючи в Україні, Юра Харон завжди відчував слабкість до "руського миру". Ось частина лише однієї з його проповідей.

"В Україні розкол, ведеться громадянська війна, люди гинуть із двох сторін, православні люди, руський народ. Прошу ваших молитв, щоб припинилася братовбивча війна", — казав Гедеон.

У 2018-му Юра Харон позивався до Верховного Суду щодо визнання незаконним звернення Верховної Ради щодо надання Україні Томосу. А в січні 2023 року, ще офіційно перебуваючи у складі УПЦ МП, Гедеон співслужив у Казані з місцевим митрополитом.

"Під час богослужіння були піднесені молитви за руське воїнство", — зазначається на сайті Казанської єпархії РПЦ.

Судячи з інформації у російських пропагандистських ресурсах, наразі Юра Харон з комфортом перебуває в рф. Так, в липні у "РИА Новости" вийшло його інтерв’ю під заголовком: "Українські нацисти змушували батюшку ложкою копати могилу". В цьому опусі (від якого просто кров йде з очей) Гедеон ретранслює всі можливі штампи "руського міру", тож, звісно, добре, що такий цінний агент повернувся в "радную гавань".

Що відомо про Яна Таксюра?

Ян Таксюр — київський письменник та пропагандист "руського міра", засуджений за державну зраду. Під час проживання в Україні він поширював кремлівські наративи та лобіював інтереси церкви країни-окупанта. Водночас має нагороди від УПЦ МП – орден Нестора Літописця. Така відзнака вручається за поширення світлих ідеалів Православ'я в суспільно-політичному житті України.

Окрім цього Таксюр виступав проти закону про мову та закриття проросійських пропагандистських каналів, таких як "112 Україна". Ба більше, він заявляв, що в Україні нібито є фашисти.

У березні 2022 року його затримала СБУ та оголосила про підозру у державній зраді. Весь час до вироку суду він перебував у СІЗО. Після чого Ян Таксюр був обміняний на українців, які перебували в полоні у ворога. Обмін відбувся 25 травня, і це стало завершальним акордом його діяльності в Україні.

На першому ж відео після обміну, яке зняли росіяни, він стоїть разом із колаборантом Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із Лисичанська – Андрієм Павленком.

До речі, саме він є автором вірша-фейку, що приписують Тарасові Шевченку:

"Отак подивишся здаля

На м*скаля,

І ніби справді він людина…".

Твір був написаний 1995 року, за його словами, жартома.

Ймовірно, що це відповідає реальності, адже ще у 1993-2010 роках він писав тексти для російського гумориста-путініста Євгена Петросяна, який підтримує російську агресію та війну проти України.

Творів з подібними наративами у Таксюра багато: у них він іронізує над Зеленським, Петром Порошенком, здобуттям Україною безвізового режиму, хвалить президента РФ Володимира Путіна та колишню партію колишнього українського президента Януковича "Партію регіонів":

"Мені приснилося, що знов "регіонали"

Гуляють вільно по моїй землі.

Людей частують хлібом, медом, салом,

Радіють кури, вівці та кролі…"

Тепер Таксюр виступає на Раді безпеки ООН від імені росії. На останньому засіданні він розповів про "переслідування православ’я" в Україні та незаконне вивезення ікон із Києво-Печерської лаври.

Російські та українські ЗМІ багато разів писали про те, що у письменника діагностовано онкологічне захворювання.