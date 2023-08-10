Битви дронів і ракет: генерал-розвідник розповів про новий вимір війни

Роль і значення безпілотних апаратів зросли в рази, каже Ігор Романенко.

Початок серпня ознаменувався різким посиленням війни дронів як компоненти російсько-української війни. Взаємні атаки за допомогою безпілотників стали ледь не щоденними. БПЛА налітають на Москву і намагаються пробитися до Києва. Використовуються для атак на військові об’єкти, б’ють по інфраструктурі сторін конфлікту. Набагато почастішали атаки з українського боку з використанням морських дронів.

Про особливості цієї фази війни "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

— Як фахівець із ППО та ПРО я зазначу, що роль і значення безпілотних апаратів зросли в рази. І сучасна військова наука, і самі бойові дії російсько-української війни це підтверджують. Причому в хід йдуть дрони різних типів, модифікацій і призначень. Повітряні, наземні, морські (як надводні, і підводні). Для розвідки, дорозвідки, коригування ударів та власне ударів, — розповідає Ігор Романенко.

За його словами, те, що недавно український уряд виділив 40 млрд грн на розвиток і виробництво дронів, є абсолютно логічним кроком. Це того варте, запевняє генерал. Тепер, наголошує він, важливо, щоб ці гроші були ефективно використані, а бюрократичні перепони для розвитку дронобудування остаточно прибрані.

При цьому, продовжує експерт, треба розуміти, що кількістю ми не візьмемо — у росії ресурсів більше. Отже, ставка має бути на якість.

— Наші дрони мають бути стійкими до засобів противника, призначених для їхнього знешкодження. Обладнані звичними для наших військовослужбовців FPV-камерами, щоб їх можна було відповідним чином наводити. Попри те, що в кількісному аспекті росіяни, які спершу відставали від нас у використанні безпілотників, уже наздогнали та перегнали, у FPV-дронах перевага все ще за Україною, — наголошує Ігор Романенко.

Важливо наростити наші можливості щодо придушення дронів супротивника із землі та повітря, зазначає генерал. Такі апарати, запевняє він, ми маємо, тож важливо поставити їх на потік.

— Дечим допомагають наші союзники, але в обмеженій кількості. А нам потрібно таких засобів якнайбільше, — пояснює Ігор Романенко. — Нарощувати треба й розробку з подальшим виробництвом морських дронів — надводних і підводних. До речі, вперше в історії морські дрони у військовій справі були використані саме Україною у жовтні 2022-го під час атаки на військово-морську базу росіян у Севастополі. З того часу налічується вже понад 15 (!) випадків їхнього застосування в акваторії Чорного моря. У тому числі — у липні цього року — під час другого удару по Кримському мосту. А також під час ударів по десантному кораблю росіян у Новоросійську та підсанкційному танкеру в Керченській протоці. Польові випробування безпосередньо на фронті, а також під час ударів по важливих об’єктах біля країни-агресора — правильні кроки.

Генерал підкреслює, що роль ракетного озброєння залишається більш, аніж актуальною.

— На жаль, цей напрям у нас раніше придушували. Свого часу я від Генштабу очолював роботи над програмою "Сапсан" (багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс). Він кращий за хвалені російські "Іскандери". Але, на жаль, зовнішні та внутрішні вороги робили все, щоб зірвати фінансування цього проекту. Ми зуміли провести лише перший етап, а потім розробку заморозили. У цьому брав участь і тодішній міністр оборони – зрадник Михайло Єжель. Зараз нам слід якнайшвидше наростити свої можливості, завдяки відродженню цієї програми. А також поставити на потік ракетні комплекси "Нептун", які вже відмінно себе зарекомендували, і не тільки. Це має бути цілодобовий режим роботи, — упевнений Ігор Романенко.

Союзники, зазначає він, можуть бути зайняті своїми внутрішніми справами, зокрема, підготовкою або проведенням виборів. А нам треба воювати. І не просто воювати, а й перемагати.

— Тож слід орієнтуватися на свої озброєння. І, звісно, застосовувати все, що нам надають союзники. До вже застосовуваних британських далекобійних ракет — британських Storm Shadow і французьких SCALP — потрібно якнайшвидше додати американські ATACMS і німецькі TAURUS. І, звісно, прискорити програми, пов’язані з наданням нам літаків F-16, здатних діяти як і винищувач, і як штурмовик, — каже генерал. — Наголошую, коли не вдається брати кількістю, треба брати якістю, ефективністю та мотивованістю.