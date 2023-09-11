Нема руки й ока, але військкомат про нього не забув: чому жителя Сумщини призивають вже вдруге

Бюрократи в погонах вирішили: оскільки військового квитка нема, то ВЛК є обов'язковою.

Днями в Україні розгорівся резонансний скандал, повʼязаний з мобілізацією. 35-річний житель Шостки Сумської області отримав повістку від місцевого ТЦК. Справа звична під час війни, якби не один нюанс: у чоловіка відсутня частина руки і нема ока, тож він є особою з інвалідністю II групи.

Здавалося б, щойно чоловік прийшов у військкомат, то мав би отримати висновок "непридатний", але ж ні – Олександр був змушений повністю пройти військово-лікарську комісію і, за словами чоловіка, далеко не всі лікарі визнали його непридатним до військової служби. Чому так сталося, Олександр Денисенко розповів "Телеграфу".

Як пояснив виданню сам Денисенко, повістку йому намагалися передати через маму.

"Від військкомату передали повістку через сільську раду моїй мамі. Мене в той час не було вдома. Мама її в руки не брала і не читала, сказала, що сина нема вдома, тому брати нічого вона не буде. Тоді їй сказали, щоб я сходив у військкомат для оновлення даних. Цю інформацію мені мама і передала", — розказав мешканець Шостки.

У Сумському обласному ТЦК підтверджують, що викликали всіх осіб громади для "звіряння даних".

"За поданими списками сільської громади, для звіряння обліку військовозобов'язаних, де значився Олександр Денисенко було викликано всіх осіб для уточнення та звіряння облікових даних", — підкреслили в ТЦК.

А далі історія набула несподіваного повороту. Річ у тім, що Денисенка вже намагалися мобілізувати 2014 року.

"В 2014 році мене у військкомат викликали також повісткою. Але тоді я попався на очі військовому при погонах, він побачив, що у мене нема руки і зрозумів, що не тій людині вручили повістку. Він провів мене до хірурга та окуліста, і все про мене забули", — пояснює Олександр.

Тож у теорії, отримати повістку вдруге 2023 року Денисенко не повинен був.

"Для військкомату мене не повинно було взагалі існувати, адже я списаний з обліку, і повістка мені не повинна була прийти", — каже Олександр.

Однак на практиці виявилося інакше.

"Оскільки Олександр вчасно не оновлював дані в ТЦК та СП, інформація про інвалідність була відсутня", — запевнили в Сумському обласному ТЦК.

Тож Олександр Денисенко вирушив до місцевого військкомату з надією на те, що помилка швидко з’ясується.

"Але у військкоматі мені почали розказувати, що я повинен пройти комісію. А яка комісія? Я інвалід II групи, у мене нема руки, нема ока, я їм це показав. В паспорті у мене є штамп, що я не військовозобов’язаний. Та мені все одно казали, що у мене немає військового квитка, тому я повинен пройти комісію, а штамп у паспорті не є дійсний, — пояснив Денисенко.

Спочатку чоловіка намагалися відправити на проходження ВЛК у Суми.

"Та я подумав, що це буде зайвим. Ну, давайте ще в Сумах посміються, кого до них пригнали. Вмовив вирішити питання на місцевому рівні. Мені дали бланк і я пішов на комісію. Я пройшов весь перелік лікарів по комісії, і виявилося, що я придатний майже у всіх лікарів, крім окуліста і хірурга", — розказав чоловік.

Втім, у військкоматі запевняють, що діяли цілком законно, а скандал спричинений "для підриву мобілізації і іміджу територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

"Згідно з порядком оформлення облікових документів чоловіка відправили на ВЛК для оформлення всіх потрібних документів ПРО ЗНЯТТЯ з обліку та видачі нового актуального бланку — військового квитка. Документи про інвалідність другої групи також будуть долучені до висновку ВЛК", — резюмували у Сумському обласному ТЦК.