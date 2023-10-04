Жовтневий фронт: генерал спрогнозував, чого чекати від ЗСУ та російських окупантів

Військово-політичному керівництву України доведеться ухвалювати важливі рішення, впевнений Ігор Романенко

Заморожування допомоги Україні в тимчасовому проекті бюджету США і відставка спікера Палата представників Кевіна Маккарті, що відбулася після цього, викликали серйозні побоювання про стабільну підтримку українців з боку американців у протистоянні російській агресії. При цьому у Білому домі запевняють, що продовжать надавати необхідну допомогу та наголошують, що погода дозволить ЗСУ продовжувати наступати ще близько півтора-двох місяців.

І наступ триматиме, маючи певний прогрес на півдні. Про те, чого чекати на фронті в найближчому майбутньому, а також про непрості рішення, які незабаром доведеться приймати офіційному Києву, "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

На думку Ігоря Романенка, у зв’язку з непростою зовнішньополітичною ситуацією, що складається для України (пригальмовування допомоги з боку США та низки європейських країн), жовтень стає місяцем принципових рішень на фронті. А саме – в якому вигляді будуть вестись наші оборонні та контрнаступальні дії?

"Росія сформувала резервну 25-ту армію. Переформатовує свої війська на сході. Швидше за все, для наступальних дій. І нам там потрібні сили для стратегічних оборонних операцій. Особливо складна ситуація ближче на північ (Вугледар, район Куп’янська), де росія має досить розвинену і близьку до наших кордонів логістику. Не випадково президент Зеленський, який також є верховним головнокомандувачем, нещодавно відвідував розташування Сил оборони України саме на тих ділянках", – вважає генерал.

За його словами, треба розуміти, звідки та які брати резерви для виконання завдань оборонної операції.

"Що стосується становища на півдні, противник перекидає туди резервні або свіжосформовані частини. І йому вдається поки що стримувати наші наступальні дії тактичного рівня під Бахмутом, на Бердянському та Мелітопольському напрямках", — зазначає експерт.

Ігор Романенко впевнений, що військово-політичному керівництву України незабаром доведеться приймати важливі рішення – чи достатньо сил для наступальних дій на півдні та оборонних – на сході. Чи можемо ми пробивати коридори в системі оборони росіян, що залишилася в Запорізькій області (друга і третя "лінія суровікіна") і в районі Бахмута? Адже поки так і не вийшли на оперативний простір… Чи слід задіяти сформовані резерви, враховуючи, що у нас починаються проблеми з постачанням боєприпасів та озброєнь від союзників?

"США вже почали наголошувати на передачі нам озброєнь оборонного характеру, — зазначає експерт. — Досі нема далекобійних ракет ATACMS. Досі є лише розмови про постачання нам танків Abrams. Нібито вже надійшли, але в бойових діях поки що участі не брали. Причому надійшли в обмеженій кількості лише у вересні, тоді як рішення про їхню поставку Україні було ухвалено президентом США ще у січні!"

Таке затягування постачання негативно впливає на ефективні бойові дії. І наші партнери не можуть не розуміти цього. Але чомусь знову і знову затягують ті чи інші поставки, наголошує генерал.

"І якщо німецькі Leopard 1 і Leopard 2, британські Challenger 2 на фронті з весни, то американські Abrams поки — десь там, незрозуміло де… Вже десятий місяць. І навіть хоча б старих ATACMS дальністю 150 км, касетних, ми до досі не отримали. У зв’язку з цим нема і німецьких ракет TAURUS, тому що Німеччина пов’язує їхню поставку з поставкою ATACMS", – пояснює Ігор Романенко.

Він вважає, що через гальмування поставок, орієнтацію на оборону — ЗСУ вже в жовтні доведеться змінювати рішення щодо наступу та контрнаступу.

А оскільки Україна не має серйозного авіаційного потенціалу, та й союзники особливо дронами та ракетами (не кажучи вже про літаки) не допомагають, генерал прогнозує розвиток відповідних вітчизняних засобів.

"Я це називають тріадою — ударні вітчизняні дрони (повітряні, наземні, морські/підводні), ракетне озброєння (враховуючи, що росіяни намагаються розвідувати і бити по таких підприємствах, тому ми маємо намір їх переносити за межі своєї країни), а також — диверсійна робота (її активізували ГУР МО, СБУ, Сили спеціальних операцій)", – зазначає експерт.