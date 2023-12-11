"З вирішенням проблеми Орбана допомога Україні піде швидше, а тиск на Путіна стане сильнішим": Георгій Тука

У майбутньому агресора чекають проблеми, вважає колишній губернатор

Україна підходить до кінця 2023 року в складнішому становищі, аніж роком раніше, коли було піднесення через успіхи ЗСУ після деокупації територій, а допомога з боку Заходу наростала. Зараз рівень підтримки з боку закордонних партнерів серйозно знизився. Західні медіа дедалі частіше розмірковують про те, що тривала війна виснажує ресурси їхніх країн і вимотує Україну, тоді як РФ, навпаки, переводить економіку на військові рейки і готова воювати як завгодно довго.

Ми маємо проблеми з виділенням допомоги з боку США, а через каверзи Угорщини – і від Євросоюзу. А нові конфлікти, що спалахують у всьому світі, відволікають увагу від російсько-української війни.

Своєю думкою про те, що відбувається, а також прогнозами на новий рік з "Телеграфом" поділився колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВЦА (2015-2016 роки), керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука.

Що зіграло проти України

Якщо порівнювати весну і початок зими, то у військовому та дипломатичному плані позиції Росії поліпшилися, вважає Георгій Тука.

"На фронті окупанти вдало використали тривалу паузу, яку їм надали наші союзники, затягуючи з постачанням озброєнь, необхідних ЗСУ для ефективного наступу та контрнаступу. У результаті Україні не вдалося реалізувати те, на що розраховували і ми, і наші союзники. Проти нас зіграло і те, що очікування були неприпустимо роздуті українськими політиками та ЗМІ. Росія тепер апелює до того, що надочікування не завершилися наддосягненнями. І в цілому має більш вигідну позицію на фронті", — пояснює експерт.

Щодо зовнішньополітичного аспекту, тут теж, на жаль, події у світі грають проти нас, констатує співрозмовник "Телеграфу".

За його словами, це і серйозна внутрішньополітична криза в США на тлі майбутніх виборів.

І світова криза, яка вибухнула внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль та подальших подій у секторі Газа.

А зараз ще й Венесуела зібрався напасти на Гаяну.

"І це все, звісно, на руку Росії. І нерідко – з її руки", – наголошує Георгій Тука.

У результаті не так посилилися позиції РФ, як ослаб тиск на неї та допомога Україні, пояснює експерт. Увага наших союзників відволікається на вирішення низки конфліктів, які спалахують або загрожують спалахнути.

"До речі, президент США Джо Байден попереджав: якщо не дати достатню відсіч російській агресії проти України, то диктаторські режими, терористичні угруповання по всьому світу, відчувши безкарність, почнуть діяти подібним чином. Так і відбувається, – констатує Георгій Тука. – Підпалила Близький Схід терористична організація ХАМАС. Пробує підпалити Латинську Америку венесуельський ідіот Мадуро. І хто знає – де і що ще може спалахнути".

Що зіграє на користь України

І все ж таки, зізнався, Георгій Тука, у нього позитивні передчуття.

"Я вірю, що нічого у Венесуели з її домаганнями на Гайану не вийде. У тому числі через Бразилію, яка щодо російсько-української війни займає, на жаль, позицію "і вашим, і нашим". А щодо Гаяни – тут Бразилія вже дала знати, що готова "вписатися". Не залишаться осторонь і Штати. І рипнись туди Мадуро, його режим нарешті буде знесений", — прогнозує експерт.

Щодо ескалації на Близькому Сході, тут теж все складеться як слід, вважає Георгій Тука.

"Мені дуже подобається, що Ізраїль, не звертаючи уваги на світові проарабські стогнання, вирішує єдино реальним способом питання своєї національної безпеки. А саме – зайнятий фізичним знищенням терористичного угрупування ХАМАС".

Заклики припинити наступ, зупинити його – ігноруються. Тому що ворога треба знищувати. І Ізраїль зразково, на мій погляд, діє у цій концепції", – зазначає експерт.

Що стосується України, продовжує він, попри всі виклики цього року, включаючи загальне зменшення допомоги, її пробуксування у зв’язку з початком виборчих процесів у США, налаштований оптимістично. З ряду причин.

"Я кілька років спілкуюся з впливовими республіканцями. Вони не належать до групи прибічників Трампа. І вважають, що його чергове висування в кандидати в президенти стане трагедією для Республіканської партії. Ці люди налаштовані на допомогу Україні набагато радикальніше, аніж представники Демпартії, — розповідає Георгій Тука: — Так, неприємно бути об’єктом, яким шантажують одна одну дві провідні політичні сили США. Але я переконаний, що в найближчому майбутньому бюджетний процес у Штатах завершиться якимось консенсусом — і ми знову відчуємо повноцінну двопартійну підтримку України. До чого підтягнеться і Європа".

Більше того, зізнався експерт, він має внутрішнє переконання, що наступного року в рамках ЄС, а можливо й НАТО, остаточно вирішиться питання з неадекватною позицією Угорщини.

"Вибрики пропутінського Орбана викликають реальне роздратування провідних держав ЄС, включаючи Німеччину та Францію. І підводить їх нарешті до думки про необхідність скасовувати затвердження рішень консенсусом, а переходити на їхнє схвалення простою або кваліфікованою більшістю. Щоб шантажери типу Орбана не мали змоги блокувати найважливіші рішення (щодо санкцій проти РФ, щодо допомоги України, щодо розширення ЄС та НАТО). Щоб через одного путінського васала не страждала вся євроспільнота, а також країни, які бажають стати її частиною", – пояснює Георгій Тука.

А з вирішенням цієї проблеми, упевнений він, і допомога Україні піде швидше, і тиск на Путіна стане сильнішим. З усіма випливаючими…