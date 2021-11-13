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Тепер без уколів: у Китаї представили інноваційну вакцину від коронавірусу

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Коронавірус Новина оновлена 13 листопада 2021, 17:46
Коронавірус

Вакцинуватися тепер можна і тим, хто боїться щеплень.

Вчені з Китаю розробили інноваційну вакцину проти коронавірусу, основною відмінністю якої від існуючих є спосіб її введення в організм. Так вони відмовилися від звичних шприців на користь екзотичнішого інгалятора.

Принцип дії вакцини нового типу було показано на міжнародній виставці у місті Хайкоу, передає CGTN.

Такий незвичайний спосіб вакцинації був обраний недарма. Як переконані вчені, за допомогою вдихання препарату можна безпосередньо впливати на імунітет слизової оболонки легень, що неможливо під час використання внутрішньом’язових ін’єкцій.

Сам пристрій зовні нагадує невелику кавоварку, до якої приєднується пластикова закрита склянка з "носиком". Однак замість рідини апарат заповнює його паром, який слід вдихнути для проходження курсу імунізації.

У матеріалі, втім, не зазначено, яким саме засобом проводиться вакцинація і наскільки він ефективний у запобіганні інфікуванню. Крім того, не сказано, на якому етапі знаходиться розробка пристрою і коли її можна буде побачити в кабінетах лікарів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна потрапити на вакцинацію від коронавірусу в Україні та які способи запису будуть найшвидшими.

Теги:
#Китай #Вакцинація #Коронавірус #Covid-19
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