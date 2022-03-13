Як заощадити зарядку на смартфоні: п’ять корисних лайфхаків

Усім хочеться підтримувати зв’язок у воєнний час, але в деяких містах та селах банально немає світла

Українці, проти яких російська армія веде війну вже 18 день, навчилися жити під обстрілами, у постійному стресі та бажанні дізнатися, коли це швидше закінчиться. Подібну можливість найчастіше дають телефони, які підтримують наш зв’язок з близькими. Однак що робити, якщо в населеному пункті немає електрики, а батарея швидко сідає?

"Телеграф", посилаючись на ресурс Laufers, підкаже кілька лайфхаків, які допоможуть "подовжити" час життя батареї на вашому смартфоні.

Вимкніть GPS

Визначення геолокації телефону — один із найголовніших "пожирачів" зарядки. Окремо слід підкреслити, що якщо сигнал зв’язку слабкий, то смартфон сідатиме швидше — він щосили намагатиметься знайти зв’язок. Якщо вам не потрібен навігатор, вимкніть його.

Обходьтеся без вібрації

Всупереч поширеній думці про зворотне, віброрежим замість дзвінка не надто економить батарею. Навпаки, зайві звуки та відгуки віртуальної клавіатури садять заряд швидше. Цю функцію можна хоча б тимчасово вимкнути.

Не переохолоджуйте/не перегрівайте

Екстремальні температури телефонам не подобаються. На холоді більшість телефонів дуже швидко сідають, тому в мороз найкраще тримати телефон максимально ближче до тіла (можна у кишені) і не витягувати його зайвий раз. Щодо перегрівання – намагайтеся, щоб смартфон у вас використовувався у температурі 16-22 градуси тепла.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Як допомогти своїй психіці під час війни: 10 порад Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак про те, як допомогти своїй психіці під час війни.

Увімкніть режим польоту

Якщо, наприклад, сигнал зв’язку все одно відсутня, а вас не намагаються знайти родичі, можна тимчасово включити режим польоту. Це заощадить батарею, а також відключить можливість користуватися WI-FI, Bluetooth і GPS. Ви все ще матимете можливість читати книги або слухати музику офлайн.

Зменшіть яскравість

По можливості регулюйте підсвічування екрана. На мінімальному рівні вона та батареї менше "споживає", і не так очі ріже, якщо довго перебувати в темному приміщенні (наприклад, укритті).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можна зберегти зв’язок із рідними чи знайомими, якщо раптово відключили мобільний зв’язок. Єдиний мінус – такі способи працюють лише на невеликій відстані.