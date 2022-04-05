Хакери злили в мережу майже мільйон листів пропагандистів із росТВ

Інтернет-воїни не знають пощади, зламуючи російські сайти та бази даних

Хакерська угруповання NB65, безпосередньо пов’язана зі знаменитими Anonymous, що ведуть кібер-битву проти Росії, завдала чергового удару — цього разу по теле-і радіомовленню країни-агресора. У мережі з’явився архів листування та інших особистих даних Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), який може завантажити будь-які бажаючі. У ньому — понад 900 тисяч електронних листів співробітників та інших файлів.

Про це хакери з NB65 повідомили у власному Twitter.

Зазначається, що злом системи ВДТРК було здійснено ще наприкінці березня — 27 числа. Весь цей час група сортувала та перевіряла окремі файли, після чого остаточно "на злив" пішло близько 786 ГБ даних. До цього переліку входить особисте листування співробітників компанії за понад 20 років.

Зазначимо, що до юрисдикції ВДТРК входять відомі пропагандистські рупори "РІА Новини", Sputnik, інформагентство "Росія сьогодні" тощо.

"За словами колишніх співробітників ВДТРК, кремлівські чиновники диктували, як висвітлювати новини, і вигадували підбурювальні фрази, покликані дискредитувати Україну. За словами колишніх співробітників, у той час, як редактори зазвичай мають свободу прийняття рішень, "там, де йдеться про велику політику, війну та мир, у них свободи немає", — повідомляється в матеріалі хакерів на сайті, де розміщені посилання для скачування даних.

При цьому в NB65 відзначають: в архіві можуть виявитися деякі шкідливі програми, адже дані завантажувалися з російських серверів.

Додамо, що загалом кібервійна Anonymous та інших хакерських груп продовжується. При недільній спробі зламати комп’ютера компанії ТОВ "ССК Газрегіон" ентузіасти комп’ютерного коду лише дивувалися, з яким огидним інтернетом і в цілому "залізом" працюють російські фірми та організації.

Нагадаємо, що трохи більше тижня тому Anonymous зламали базу даних Центрального банку Росії. Початкова їхня мета подібної поведінки — ознайомити всіх охочих із реальним станом справ у російській економіці.

Також раніше великі кібератаки відбувалися і вітчизняними фахівцями. Серед подібних "операцій" — показ роликів із затриманими військовополоненими на російському телебаченні, а також злом деяких крупних новинних і не лише сайтів.

У Росії ж хоч і намагаються "відповісти" українським та міжнародним хакерам, але виходить у них це слабко. Місцевим "спецам" навіть не вдалося дістатися прямого ефіру телеканалів, куди вони сподівалися залити абсолютно неправдоподібне повідомлення про капітуляцію України.