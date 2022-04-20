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Тепер РФ заблокує і "Вікіпедію"? Десяткам країн розповіли, що таке "рашизм"

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Про наслідки російського фашизму хочуть донести до всіх Новина оновлена 20 квітня 2022, 12:33
Про наслідки російського фашизму хочуть донести до всіх

Російський варіант статті в інтернет-енциклопедії відсутній

Відома серед багатьох користувачів мережі "Вікіпедія" поповнилася ще однією важливою в контексті російсько-української війни статтею про те, що таке "рашизм". Автори стверджують, що саме такою політичною ідеологією і користується нинішня росія, почавши зароджувати його ідеї наприкінці ХХ ст. Що найкумедніше — у російській версії сайту сторінка з цією статтею вже кілька разів віддалялася.

Подробиці розповість "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Детально прочитати, що таке російський фашизм (рашизм), насамперед, вдасться самим українцям.

Українська сторінка у Вікіпедії
Українська сторінка у Вікіпедії

Люди попрацювали над наповненням статті — тут і історія виникнення, і опис ідеології, і навіть перелік офіційних послідовників цієї течії. До останніх належить відомий "ватник", російський актор Іван Охлобистін, багатьом відомий за серіалом "Інтерни", який раніше називав росіян орками.

Також статтю перекладено 25 різними мовами, серед яких і англійська, і білоруська, і болгарська, і польська, і навіть іспанська, а також ідиш.

Немає цього матеріалу тільки російською, тому що сторінка видалялася кілька разів поспіль модераторами російської "Вікіпедії". В інтернеті лише залишилися окремі скріни від тих, хто встиг її прочитати.

На захист сайту слід зазначити, що його в принципі дозволено правити будь-якому користувачеві, що після цього має бути додатково перевірено. Зараз створення російської версії статті про рашизм стоїть заборона.

Так зараз виглядає російська версія статті
Так зараз виглядає російська версія статті

У мережі вже сміються з того, що це роблять для того, щоб у Кремлі не вирішили заблокувати ще й "Вікіпедію", яка часто використовується багатьма інтернет-юзерами. Також вистачає інших жартів.

Зазначимо, що росіяни продовжують пробивати чергові пропагандистські днища, зокрема й безпосередньо на лінії фронту. Нещодавно ми писали про окупанта, який зганьбився, прийнявши польську мову за українську, написану англійськими літерами.

Також "Телеграф" розповідав, як у мережі прийняли риторику "кримської прокурорки" Наталії Поклонської, що змінилася, про війну в Україні (і рашистську символіку в тому числі).

Теги:
#Україна #Росія #Вікіпедія #Війна
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