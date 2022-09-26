Британські "розумні" ракети можуть стати ще кориснішими для ЗСУ: що придумали союзники

Можливість стріляти з повітря збільшує дальність ракет удвічі

Британія постачає Україні різні види озброєння. Серед них ракети Brimstone — високотехнологічні і самонаводящі, основна здатність яких точно вражати цілі, що рухаються, — танки. Ці ракети особливі також тим, що можуть самі знайти мету під час пуску, а якщо запущено кілька ракет — розподілити їх між собою.

Ракети вже успішно показали себе в Україні проти російської армії. Це спричинило сплеск ідей у Британії, повідомляє Defence-ua. Військові інженери представили нові розробки протитанкових комплексів на базі колісної бронемашини та інших носіїв.

Британські майстри зробили універсальний пусковий блок на вісім ракет. Якщо щось здатне підняти його вагу та прийняти на себе блок за габаритами – його туди встановлять. Серед незвичайних і потенційно корисних для ЗСУ ідей, представлених інженерами, — встановити ракети на квадрокоптер.

Вага Brimstone складає 50 кг і квадрокоптер T-650 від BAE Systems може прийняти його на борт. Літальний апарат може нести вагу 300 кг на 30 км. На один такий квадрокоптер можна повісити три Brimstone. Важливо, що дальність ракет землі — до 20 км, вона зростає вдвічі під час пуску з повітря — 40 км декларується під час пуску з вертольота.

Експерти з військового озброєння зазначають, що спеціальний квадрокоптер не є обов’язковим — можна причепити ракету на будь-який, здатний підняти хоча б один Brimstone, пілон для ракети та апаратуру для програмування та передачі команди на пуск.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія передасть Україні нову партію зброї, серед них ракети до РСЗВ та дрони для підводного розмінування. Також очікується новинка з іншого боку світу — за попередніми даними, Україна нібито купує спеціальну систему ППО з Ізраїлю проти ворожих дронів.