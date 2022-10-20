Україна використовує німецький MATADOR проти російських танків: що про нього відомо (відео)

Такий ручний гранатомет ефективний проти танків під час міського бою.

Українські військові успішно знищують російську важку техніку. Кількість танків, знищення чи захоплення яких було візуально підтверджено під час вторгнення досягло 1400 штук.

Такі дані наводить "Oryx". Зазначається, що 400 із них припадають на останні шість тижнів активного контрнаступу. Серед протитанкової зброї України – MATADOR RGW-90. Німецький ручний багатоцільовий одноразовий гранатомет Україна, окрім постачання озброєння із заходу, купувала і за свої кошти у червні.

Важить такий гранатомет 8,9 кг, яке довжина 1 метр. Калібр — 90 мм. До особливостей відноситься те, що застосовувати його можна за обмеженого простору, а також приєднувати спеціальні приціли, у тому числі нічний.

Не найсуперсучасніша (прийнята на озброєння у 2000) році, але досить ефективна зброя — гранатомет може пробити понад 500 мм катаної броні за допомогою кумулятивної бойової частини. Також він може боротися із укріпленнями. Є три версії гранатометів — багатоцільова, для пробиття отворів у стінах до 1 метра в діаметрі та версія проти важких танків.

При цьому у використанні він досить практичний. Як зазначають експерти, ефективна дальність поразки 400 метрів.

Через невелику дальність він знадобиться у ближньому бою в містах та лісі. Цим він відрізняється від свого колеги ПТРК Javelin із США з використання якого українська армія поставила рекорд точності. І хоча для деокупації Україні потрібні танки та артилерія, ручна протитанкова зброя продовжує ефективно застосовуватися на полі бою.