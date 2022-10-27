ЗСУ отримали ізраїльські Smart Shooter: чим вони відомі та як працюють

Системи працюють за принципом "один постріл — один удар"

Українські військові отримали ще одну ефективну зброю – ізраїльські суперточні системи Smart Shooter. На полі повітряного бою вони ідеально підходять для виявлення та знищення іранських дронів Shahed, яким останнім часом російські окупанти атакують українські міста.

Smart Shooter працює за принципом "один постріл – один удар", передає ізраїльське видання Debka. Система керується штучним інтелектом і системою передових радарів, за допомогою яких він легко може виявити безпілотники, а потім їх знищити. Зазначається, що українські воїни вже успішно використовують Smart Shooter проти іранських дронів-камікадзе.

Вперше Smart Shooter представили у 2022 році на військовій виставці в Парижі та вперше вона була активована у вересні 2022 року. Висота "розумної" системи складає 95 см, а вага — приблизно 75 кг. Також існують версії з меншою вагою, їх встановлюють на гармати та кулемети.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло про слабкості та переваги німецької САУ, яку ВСУ застосовують на фронті.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що ЗСУ успішно застосували нову зброю, отриману від США.