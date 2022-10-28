Гарний та ефективний: що потрібно знати про новий український безпілотник "Shark" (фото)
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БПЛА Shark повністю готовий до застосування на полі бою
В Україні представили новий безпілотний авіаційний комплекс Shark, який може проводити розвідку, а також коригувати роботу реактивної артилерійської системи HIMARS.
Розробка БПЛА Shark почалася вже після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Загалом розробникам знадобилося менше пів року, щоби безпілотник був повністю готовий і міг бути відправлений на поле бою, допомагати українським військовим, передає "Укрінформ".
Shark сконструйований спеціально для проникнення на територію, що тимчасово окупована російськими загарбниками. Він проводитиме глибинну аеророзвідку, а також коригуватиме вогонь.
Час польоту безпілотника становить понад дві години, а дальність зв’язку – 60 км. Він має камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. Завдяки цьому "Шарк" може проводити розвідку у тилу ворога на відстані до 5 км.
Максимальна швидкість польоту цього БПЛА становить 150 км/год, час розгортання – 15 хвилин, а час польоту – понад дві години.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в США повідомили, коли саме передадуть системи ППО NASAMS.
Також портал новин "Телеграф" писав про те, як стовбури яким десятки років, можуть допомогти протистояти БПЛА.