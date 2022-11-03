Без реклами, але з користю – у ЗСУ засвітилася зброя з Фінляндії, хоча офіційно ми її не отримуємо

У рядах ЗСУ з літа воює фінський 120-мм міномет KRH 92

Країни Скандинавії допомагають ЗСУ військовою технікою та спорядженням, правда не всі з них афішують це та розкривають номенклатуру поставок.

Так, у лавах ЗСУ з літа бореться фінський 120-мм міномет KRH 92, про що на своїй сторінці в Телеграм-каналі повідомив офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін.

"Фінляндія не розкриває зміст своїх поставок Україні, але іноді на фото та відео потрапляють цікаві та корисні речі", — зазначив автор.

Фінський міномет був створений компанією "Тампелла" (нині — "Патрія Ваммас") у 1992 році і вироблявся виключно для потреб фінської армії в кількості близько 700 одиниць.

Сам міномет створений за класичною конструктивною схемою "уявного трикутника" та відрізняється простотою при обслуговуванні та міцністю при експлуатації. За останнє правда доводиться платити високою вагою – близько 500 кілограмів, яка, втім, при стрільбі все-таки менша.

Стовбур міномета завдовжки 2 метри дозволяє закинути міну майже на 7,5 км, які вона подолає приблизно за 20-25 секунд, причому на виробництво 1 пострілу потрібно всього 4-5 секунд.

Сама міна, що вистрілюється з міномета, має вагу майже 13 кг. Можуть бути міни осколкової дії, димові, освітлювальні та навчальні.

Така "кишенькова артилерія" чудово рятує бійців ЗСУ в ході ближніх боїв на передовій і дозволяє обстрілювати ближні тили супротивника.

Також без будь-якої реклами ЗСУ раніше отримали якісь безпілотні надводні дрони берегової охорони, які могли бути використані при атаці чорноморського флоту Росії.