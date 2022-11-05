Американський дрон Phoenix Ghost, розроблений для України: що він може і коли буде постачання (відео)

Характеристики дрону тримаються в таємниці, відомі лише деякі з них

США оголосили про черговий транш військової допомоги Україні на суму 400 млн доларів США. Серед обіцяних військових вантажів – 1110 безпілотників Phoenix Ghost. Відомо, що цей безпілотник розроблено саме для України на замовлення Повітряних сил США. За його створення враховувалися дані про війну з Росією ще до повномасштабного вторгнення.

Про це пише Defense Express. Розробник – компанія Aevex Aerospace. Технічні характеристики тримаються в таємниці, але частину інформації все ж таки повідомляли. Відомо, що цей дрон може бути як розвідником, так і ударним безпілотником, це його основне завдання.

Злітати Phoenix Ghost може вертикально, має інфрачервону камеру. Бойова частина розрахована на знищення середньоброньованих цілей, наприклад, контрбатарейних радарів, пунктів управління дронами, артилерії, систем протиповітряної оборони.

Ще однією особливістю Phoenix Ghost є тривалість польоту як для ударного безпілотника дуже велика. Цей дрон може провести в небі шість годин. В Україні використовуються безпілотники Switchblade-600, здатні протриматися у повітрі 40 хвилин та відлетіти на 80 км така ж швидкість, але трохи більший підлітковий час у польського WARMATE він здатний летіти 70 хвилин. Зазначимо, що терміни передачі безпілотників Україні не вказані — це обладнання, яке виготовлятимуть, а не вилучатимуть у армії США. В Україні вже використовується не один десяток таких пташок.