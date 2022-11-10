Найвищий рівень ефективності: чи реальне отримання ЗСУ легендарних американських штурмовиків

Вони вже десятиліттями стоять на озброєнні США і успішно виконують бойові завдання

ЗСУ продовжують отримувати допомогу від Заходу, але американський броньований штурмовик А-10С може також стати в пригоді українським захисникам і захисницям. Однак, хоча в мережі часто обговорюють можливість пережання них в Україну, стоїть як питання у строках, так і доцільності.

Фейрчайлд Ріпаблік A-10 "Тандерболт" II — одномісний штурмовик, який призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей. Він добре себе продемонтстрував у ряді бойових завданнь. Зокрема, в Афганістані, в Іраку, у війні в Заливі тощо.

Наразі американська армія проводить на цих штурмовиках навчання. Під час одного із епізодів вони вперше відпрацювали зокрема застосування штурмовиків A-10C із підвішеними безпілотниками ADM-160 MALD, що мають виконувати роль "хибних цілей" для прориву протиповітряної оборони противника.

Видання "The Drive" повідомило, що вперше штурмовики A-10C із "хибними цілями" MALD "засвітились" у парі з B-1B Lancer. Тому цілком можливо, що в цьому епізоді американські військові відпрацьовували такий сценарій: A-10C із "пастками" MALD виявляє ворожу ППО, а бомбардувальник B-1B – знищує її, і наступним кроком знищує ворожий об’єкт. Однак точно такі припущення не підтверджені офіційно.

Мережею часто проносяться чутки про те, що ці легендарні штурмовики можуть передати Україні. Проте є моменти, які треба розуміти щодо А-10С. Вони створювалися для війни з СРСР в умовах повномасштабного конфлікту, і цій машині вже півсторіччя. Завдяки виключній живучості, простоті обслуговування, низькій вартості польоту та доведений бойовій ефективності, він і досі у строю США і списати його остаточно не планують, щонайменше, до 2040-х років.

Гіпотетично передані Україні A-10 будуть вимушені діяти не в таких тепличних умовах, як це було у США в Іраку. До того ж наразі в небі над Україною працюють льотчики на Су-25. Вони успішно виконують бойові завдання попри російські винищувачі та ЗРК. Водночас A-10 має величезні переваги над радянськими Су-25 у тому, що мають повний арсенал високоточного озброєння. Серед них: протитанкові ракети AGM-65 Maverick з дальністю польоту близько 30 км та дією "вистрілів-забув", високоточні бомби JDAM тощо.

Протягом усіх місяців війни українці бурхливо обговорюють, наскільки реальне отримання штурмовиків А-10С Збройними силами України. Проте досі конкретної інформації і висновку щодо них офіційні особи не надавали

Як повідомляв "Телеграф" раніше, речник командування Повітряних сил Збройних силу України Юрій Ігнат розповів, що не так з поставкою Україні винищувачів.