Україна отримає найпотужніші дрони MQ-9 Reaper: що вони можуть і як виглядають

За своїми характеристиками дрони перевершують відомі турецькі Bayraktar

Найближчим часом Україна може отримати нове озброєння. Йдеться про потужні модульні розвідувально-ударні безпілотні апарати MQ-9 Reaper.

Американська компанія General Atomics, яка є розробником MQ-9, має намір поставити Україні БПЛА для боротьби з російськими окупантами. Про це повідомляє сайт Janes.com.

"General Atomics, як і раніше, віддана підтримці захисту союзників і партнерів у Східній Європі, включаючи також надання критично важливих можливостей Збройним силам України", – повідомив представник компанії.

Що відомо про MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper (з англ. — "жнець, натяк на вираз Grim Reaper — "похмурий жнець", тобто смерть) є модульним розвідувально-ударним БПЛА. Він був розроблений американською компанією General Atomics Aeronautical Systems.

Дрон може нести до чотирьох ракет "повітря — земля" AGM-114 "Хеллфайр" або чотири ракети "Хеллфайр" і дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням. За багатьма параметрами безпілотник перевершує турецький "Байрактар".

Перший запуск цього БПЛА відбувся у 2001 році. Вартість одного дрону становить приблизно від 16 до 30 млн доларів.

MQ-9 Reaper

Характеристики

Довжина: 11 метрів

Вантажопідйомність: 1700 кг

Автономність: 27 годин при повному завантаженні

Дальність: 1900 км

Максимальна швидкість: 400 км/год

MQ-9 Reaper

Нагадаємо, раніше експерт Сергій Кузан розповів, скільки ще часу США зможуть озброювати Україну.