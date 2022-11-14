Нацгвардійці модернізують озброєння для боротьби із дронами: результат уже є (фото)

Влучити в ціль можна з відстані 1,5 км

Українські умільці використовують у війні проти росії всі засоби та вигадують нові. Так, установку від "Граду" для мобільності перемістили на пікап. Але, крім ударів по російських позиціях, для України актуальна боротьба з дронами, які запускає росія. Нацгвардійці Миколаївщини вигадали та зібрали незвичайну установку.

Складається вона з кулеметів Калашнікова танкових (ПКТ). Для того, щоб вона була більш мобільною, встановили на пікапі. Як повідомляють у Нацгвардії, з неї вже збили трьох "шахедів".

Установка нацгвардійців об’єднує відразу два кулемети. Калібр кулемета – 7,62 мм. Використовують його з кінця 60-х, але ефективність не змінилася. Прицільна дальність у базового варіанта ПКТ – 1500 метрів.

Установка ефективна проти "Shached-136"

У ПКТ використовується електроспуск, він не має пістолетної рукоятки з прикладом — нацгвардійці модернізували його і додали спусковий механізм на саму установку, яка активізує відразу два кулемети. Зазначимо, що фахівці додали також і зенітний приціл.

ПКТ у модернізації Нацгвардії

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