Гаубиця Zuzana 2: що може передана Словаччиною САУ (відео)

Дальність стрілянини краща, ніж у російських аналогів

Україна продовжує одержувати допомогу від західних партнерів. З літа продовжуються поставки для потреб Збройних сил України САУ Zuzana 2 зі Словаччини.

За даними Генштабу ЗСУ, передана вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer. Загалом таких машин очікується вісім. САУ побудована на колісному шасі Татра Т815 8 на 8.

Характеристики САУ Zuzana 2:

Калібр — 155 мм,

дальність стрілянини — мінімальна 5 км, максимальна 41,5 км,

екіпаж складається з чотирьох осіб,

вага — 32,4 тонни,

швидкість стрільби — 13 снарядів за перші три хвилини з яких п’ять — в першу при автоматичному режимі, в ручному режимі — 2 снаряди у хвилину (за деякими даними скорострільність в автоматичному режимі складає шість снарядів за першу хвилину і 16 за перші три),

додатково на САУ встановлюють кулемет для самооборони екіпажу.

Зазначимо, що далекобійність САУ Zuzana 2 майже на 5 км краще, ніж у російської САУ "Гіацинт" після модернізації, а вона вважається однією з найпотужніших у армії росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про САУ Archer, які можуть передати Україні від Швеції — вони розроблені для пересування складною місцевістю. Українці також зібрали кошти на придбання САУ 2С1 Гвоздика для 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Знадобилося 10 млн.