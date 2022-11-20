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Росіяни похвалилися своїми дронами-камікадзе: що не так із їхніми заявами

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Ланцет
Ланцет. Фото Відкриті джерела

Окупанти вихваляються черговою суперзброєю, але знову брешуть

На тлі посилюваних успіхів українського ППО в боротьбі з ворожими повітряними цілями та іранськими дронами "Shahed" російська пропаганда все частіше почала звеличувати "успіхи" власних боєприпасів "Ланцет", що барражують.

Так, як стверджують російські Телеграм-канали, їхнє застосування восени різко зросло в порівнянні з літом — з 13 жовтня були поширені 65 відео використання "Ланцетів" проти 6 влітку.

Щоправда, за звичкою російська пропаганда не змогла встояти перед тим, щоб не маніпулювати статистикою, яка до того ж явно неповна:

  • в Росії опублікували дані про 71 факт успішного використання "Ланцету", причому немає жодних даних про всі випадки його використання, з чого складається враження, що всі пуски були успішними, але уявити 100%-е влучення в ціль абсолютно всіх боєприпасів немислимо;
  • ефективність у вигляді знищення мети заявлено на рівні вище 60%, хоча навіть з представленої таблиці видно, що 31 мета з 71 була пошкоджена, тобто ефективність насправді нижча – близько 57,7%;
  • як зізнаються самі пропагандисти, найкраще "Ланцет" працював проти гаубиць, нібито знищивши 12 і 5 пошкодивши, тобто бив він за нерухомими цілями, отже, з поразкою цілей, що рухаються, у окупантів явні проблеми;
  • слабкість самого боєприпасу, адже росіяни самі визнають, що жодного з 7 нібито потрапили під удар, танків ЗСУ не було знищено, тобто захист українських танків тримає "Ланцет" навіть зверху, де броня традиційно слабка;
  • дані про спроби атакувати "Ланцетами" танки говорять про слабку тактику їх застосування, адже бойова частина дрона-камікадзе складає всього 1-3 кг, чого не вистачить для знищення танка, хоча і може зашкодити його. З такою слабкою дією російський бораж, що барражує, краще підійде для використання проти легкоброньованих цілей.

Про те, що представляє собою хвалений "Ланцет" і чому поява іранських дронів говорить про провал Росії в розробці власних дронів-камікадзе, можна прочитати в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Зброя #Військова техніка #Дронь #Війна з РФ