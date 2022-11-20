В Україні презентували першу військову машину класу JLTV: чим вона особлива (фото)

Броньований тактичний позашляховик можна використовувати з різними доповненнями

Українська компанія Inguar, відома своїми розробками баггі для застосування на фронті, показала концепцію першої української військової машини типу JLTV. Це легкий тактичний засіб загального призначення – броньований позашляховик. Маневрені машини важливі для України на фронті.

Виробник показав кілька зображень прототипу з колісною формулою 4х4, але як повідомляється в соцмережах компанії, він може бути вироблений і на шасі 6х6. Конкретних показників поки що немає, але на бронемашину можна встановити різне спорядження.

Обговорюються варіанти кріплення комплексу розмінування, запуску та управління БПЛА, встановлення бойових модулів з ПТРК "Амулет", навіть РСЗВ "Град" або BRIMSTONE.

Виробник розглядає різні варіанти доповнення основної машини

Спочатку машини класу JLTV розроблялися, щоб замінити старі бронемашини — вони живучі і можуть мати велике корисне навантаження. У бронемашини, розробленої Inguar широкий спектр завдань, але упор йде на військову тематику.

Раніше "Телеграф" розповідав про передачу Україні попередників такого класу машин, які використовуються у США – сотні американських броньовиків HMMWV використовуються на потреби українських сил оборони. Окрім легкої колісної техніки зі США в Україні використовують і ACSV з Канади. Вони дещо відрізняються від позашляховиків широкого призначення, але також легкі та досить маневрені. Остання з обіцяних раніше машин має прибути найближчими тижнями.