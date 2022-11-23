Ударні бджоли? росіяни панікують через загадкові українські дрони

Розмах крил дрону може досягати двох метрів, а атакують вони групою

Війна в Україні показала, наскільки на полі бою та для ударів по тилу важливі дрони. І Україна, і росія збільшують виробництво нових систем озброєння. Частина розробок застосовується вперше і не афішується. Так, у росії почалася паніка через нові українські дрони-камікадзе, які нібито атакують роєм.

Про заяви росіян про нову зброю України повідомляє Defense Express. Нібито такі дрони атакували об’єкт біля Мелітополя на 70 км углиб окупованої території. Росіяни відрапортували про збиття всіх чотирьох безпілотників, але уламки лише одного з них змогли дослідити та знайшли там деталі із США та Японії.

Можливі характеристики таємних дронів:

політ на відстань понад 70 км,

вага вибухівки з елементами, що вражають, — 2 кг,

навігація по GPS,

швидкість 60 км/година.

Аналітики порталу зброї зазначають, що такі характеристики припускають, що дрон вельми чималий — розмах крила близько 2 метрів. Його доречніше назвати літаком-снарядом. Мінімальна швидкість може припускати збільшення дальності внаслідок економічного режиму двигуна або зменшення двигуна для полегшення ваги.

За характеристиками його можна порівнювати з польським безпілотником WARMATE, але українська таємна розробка явно більша за розміром. Зазначимо, що, окрім виробу українських умільців, дрони можуть бути допомогою від союзників. Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія намагається отримати виробництво іранських дронів.