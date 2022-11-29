Пекло для ворожих безпілотників: ЗСУ показали, як використовують цікаву зброю з Литви (фото, відео)

DMS забезпечує можливість протиповітряної оборони за фіксованою наземною позицією або на транспортному засобі

За деякий час до початку повномасштабного вторгнення росії на територію України наша країна отримала від Литви здвоєні пускові установки Dual Mount Stinger (DMS) разом з "класичними" переносними варіантами Stinger.

DMS – це розробка компанії Hughes Missile Systems Company. Є пусковою платформою для ЗРК Stinger. Ця система дає можливість здійснення протиповітряної оборони з фіксованою наземною позицією. Про це повідомляє видання "Мілітарний".

Зенітний ракетний комплекс Stinger на опорній двозарядній пусковій установці Dual Mount Stinger (DMS) ЗСУ. Фото: Сайт Президента

Система DMS включає в себе власну систему електропостачання та прицільні пристрої. Пускова установка має засоби прийому контрольних даних каналом передачі протиповітряної оборони.

Українські військові успішно використовують на полі бою ПЗРК FIM-92 Stinger Dual Mount Stinger. У Мережі було опубліковано відео, на якому захисник для поразки ворожої повітряної мети застосував здвоєну пускову установку.

На відео зафіксовано, як військовий здійснив пуск ракети повітряним об’єктом у небі, який, ймовірно, був розвідувальним безпілотником російських окупантів, який намагався на одній з дільниць фронту виявити позиції наших військовослужбовців.

Нагадаємо, що Великобританія передала Україні сучасні ракети Brimstone 2. Їхні наші військові використовують проти російської бронетехніки з травня 2022 року.