Підводні вбивці: чим цікаві гелікоптери-амфібії, які Британія передає Україні

Бойовий вертоліт призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів супротивника

Україна продовжує отримувати військову допомогу від союзників. Британія незабаром має намір передати Україні гелікоптери-амфібії Sea King у рамках нового пакету допомоги. Вони значно допоможуть ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

На сторінці Міністерства оборони Британії у соціальній мережі Twitter з’явилася інформація про те, що Королівський флот уже провів навчання на бойових гелікоптерах для десяти екіпажів Збройних сил України, розширивши їх пошуково-рятувальні можливості.

Sea King. Скріншот відео

Sea King розроблено американською компанією Sikorsky. Раніше ці бойові вертольоти використовувалися Королівськими військово-повітряними силами та Королівським флотом, як "вбивці підводних човнів". У 2018 році гелікоптери-амфібії були виведені з експлуатації британськими збройними силами.

"Морський король" призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів противника.

Характеристики

Довжина: 17,02 м;

Висота: 5,13 м;

Вага порожнього вертольота: 6373 кг;

Екіпаж: 2-4 особи;

Максимальна злітна вага: 9707 кг;

Електростанція: два турбовалові двигуни Rolls-Royce;

Швидкість: 207 км/год;

Дальність: 1230 км;

Швидкість підйому: 10,3 м/с.

Існує безліч модифікацій вертольота-амфібії. На цей час залишається невідомим, які саме Sea King отримає Україна в рамках військової допомоги Британії.

Нагадаємо, що раніше Великобританія передала Україні партію ракет Brimstone 2. Ці високоточні багатоцільові ракети використовуються в Україні проти російської бронетехніки з травня 2022 року.