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Підводні вбивці: чим цікаві гелікоптери-амфібії, які Британія передає Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Sea King Новина оновлена 01 грудня 2022, 09:57
Sea King. Фото Скріншот відео

Бойовий вертоліт призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів супротивника

Україна продовжує отримувати військову допомогу від союзників. Британія незабаром має намір передати Україні гелікоптери-амфібії Sea King у рамках нового пакету допомоги. Вони значно допоможуть ЗСУ у боротьбі з російськими окупантами.

На сторінці Міністерства оборони Британії у соціальній мережі Twitter з’явилася інформація про те, що Королівський флот уже провів навчання на бойових гелікоптерах для десяти екіпажів Збройних сил України, розширивши їх пошуково-рятувальні можливості.

Sea King, вертоліт-амфібія
Sea King. Скріншот відео

Sea King розроблено американською компанією Sikorsky. Раніше ці бойові вертольоти використовувалися Королівськими військово-повітряними силами та Королівським флотом, як "вбивці підводних човнів". У 2018 році гелікоптери-амфібії були виведені з експлуатації британськими збройними силами.

"Морський король" призначений на пошуки, виявлення та подальше знищення підводних човнів противника.

Характеристики

  • Довжина: 17,02 м;
  • Висота: 5,13 м;
  • Вага порожнього вертольота: 6373 кг;
  • Екіпаж: 2-4 особи;
  • Максимальна злітна вага: 9707 кг;
  • Електростанція: два турбовалові двигуни Rolls-Royce;
  • Швидкість: 207 км/год;
  • Дальність: 1230 км;
  • Швидкість підйому: 10,3 м/с.

Існує безліч модифікацій вертольота-амфібії. На цей час залишається невідомим, які саме Sea King отримає Україна в рамках військової допомоги Британії.

Нагадаємо, що раніше Великобританія передала Україні партію ракет Brimstone 2. Ці високоточні багатоцільові ракети використовуються в Україні проти російської бронетехніки з травня 2022 року.

Теги:
#Україна #Велика Британія #Зброя #Військова допомога #Sea King